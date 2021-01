Plusieurs joueurs de Ghost Of Tsushima font un don pour aider à réparer les portes sur l’île de Tsushima

Sortie de Sucker Punch Productions Fantôme de Tsushima l’été dernier pour la PlayStation 4. Le titre a intrigué les joueurs du monde entier. Le jeu se déroule en 1274 et raconte l’histoire de l’invasion de l’île de Tsushima par l’empire mongol.

L’île est un véritable endroit au Japon. L’agence de tourisme de Tsushima a fait la promotion de l’île en ligne en créant un site Internet. En visitant le site, les joueurs peuvent en savoir plus sur certains des points de repère réels qui sont également apparus dans le jeu.

Le site Web contenait également des informations pour ceux qui souhaiteraient visiter l’île à l’avenir. Jusqu’à présent, ils peuvent profiter d’une visite virtuelle dans le confort de leur foyer. L’intérêt pour l’île a considérablement augmenté après la sortie du jeu, c’est pourquoi le site a été mis à jour avec de nouvelles informations.

Cependant, tout n’est pas calme sur l’île. Le 7 septembre, le typhon 10 a détruit le Heisei Torii, l’une des portes et un symbole de Tsushima. Ces portes traditionnelles se trouvent généralement à l’entrée d’un sanctuaire shinto, où il fait une transition de l’extérieur vers un lieu sacré.

Le Heisei Torii a été initialement construit en 1989 et a été créé avec des matériaux en pierre. La zone sur laquelle elle a été construite a été rendue célèbre pour la découverte de certains des navires coulés qui ont été utilisés par l’armée mongole.

L’île a lancé un projet de financement participatif Campfire pour collecter des fonds pour aider à reconstruire la porte. La page de financement participatif contient plus d’images de la porte endommagée mais aussi de belles scènes de toute l’île. L’objectif initial était de 5 000 000 yens. L’objectif a été rapidement atteint et atteint désormais plus de 400%, ce qui augmente chaque jour.

Dans une mise à jour, les coordinateurs du projet ont spécifiquement remercié les joueurs. Ils ont reçu beaucoup de soutien de la part de joueurs qui ont apprécié Fantôme de Tsushima, qui se situe sur l’île.

Lorsque les visites internationales seront à nouveau autorisées au Japon, les coordinateurs du projet espèrent que les fans du jeu et n’importe qui d’autre viendront visiter Tsushima ISland et le sanctuaire torii reconstruit.

Ceux qui ont contribué se sont vus offrir de nombreuses récompenses, notamment des signets, des serviettes et même une gravure de nom spéciale. Plus de détails sur la façon dont les récompenses personnalisées seront distribuées seront annoncés à l’avenir.

Le projet CampFire se termine le 10 janvier.

Fantôme de Tsushima est une exclusivité PlayStation 4 disponible dès maintenant.