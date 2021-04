Plusieurs institutions européennes ont été la cible d’une cyberattaque la semaine dernière: jusqu’à présent aucune preuve de données compromises

Ce cyberattaques contre les institutions politiques sont à l’ordre du jour. Ces dernières semaines, des organisations du monde entier ont été touchées par l’attaque du système SolarWinds. Maintenant, responsable de la Commission européenne Ils indiquent que les institutions européennes ont également été à l’honneur la semaine dernière.





Selon un responsable de la Commission européenne a déclaré à ., plusieurs institutions de l’Union européenne ont subi « un incident de sécurité dans leurs infrastructures ». Pour le moment tout ce qui s’est passé est encore en cours d’analyse, il est donc un peu tôt pour tirer des conclusions, dit-il. Ce qui est clair, c’est que, jusqu’à présent, aucune donnée ni information privée n’a été compromise.

Suite aux attaques contre les institutions américaines ces dernières semaines, les employés des institutions européennes alerté pour être plus attentif à toute éventuelle activité suspecte. Cela inclut les tactiques de phishing ou d’infiltration de logiciels malveillants sur ou vers les systèmes et appareils des employés.

Bien que les institutions européennes reçoivent de nouvelles tentatives de cyberattaque pratiquement chaque semaine, apparemment c’était assez sérieux comme pour mettre les plus hauts fonctionnaires en alerte. Dans les prochains jours, nous en saurons probablement plus sur la façon dont cela s’est produit ou s’il y a vraiment des données qui ont été compromises.

L’une des attaques les plus récentes contre les institutions européennes est contre l’Agence européenne des médicaments et le vaccin COVID-19 de Pfizer.

Cyberattaques « pro »

Bien que nous soyons « habitués » à entendre parler de failles de sécurité qui mettent en danger les données des utilisateurs comme la dernière de Facebook ou une gigantesque comme Yahoo! … celles qui ciblent les entreprises sont encore pires. Pire parce que mettre en péril des données potentiellement plus précieuses que l’information des consommateurs.

Les attaques contre des entreprises et des institutions peuvent faire tomber des entreprises entières et accéder à des informations très précieuses pour lesquelles des efforts, des capitaux et de l’énergie ont été investis pendant des années. De même, il est plus facile de demander une rançon à une entreprise qu’à un utilisateur, comme ce fut le cas avec WannaCry.

