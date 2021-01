Plusieurs énormes éditeurs de jeux ont été condamnés à une amende de 7 millions de livres sterling pour des ventes de blocage géographique

royal canin veterinary care nutrition chat adulte s/o (1a7ans) sac de 8kg de croquettes

Les croquettes Royal Canin Vet Care Nutrition ont été élaborées pour répondre aux besoins des chats adultes et non stérilisés très actifs, âgés de 12 mois et plus. Royal Canin a adapté la teneur en énergie de ses croquettes pour leur proposer le meilleur en termes de nutrition et favoriser leur digestion. Un