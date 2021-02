Plusieurs candidats se présentant à des examens pour divers postes dans les tribunaux de district de Delhi surpris en train de tricher

Une équipe d’huissiers de justice et de personnel administratif de la Haute Cour de Delhi et des tribunaux de district de Delhi a attrapé plusieurs candidats, se présentant à l’examen pour le poste de peon, dak peon, chowkidar sweeper et autres dans les tribunaux de district de Delhi, en utilisant des moyens injustes tels que Bluetooth dispositif, a informé dimanche les sources de la cellule de recrutement des tribunaux de district. L’examen était mené par une agence externalisée pour le poste de peon, d’ordonné, de dak peon, de chowkidar et de balayeur dans les tribunaux de district de Delhi aujourd’hui en deux équipes dans 41 centres d’examen à Delhi.

Des sources de la Cellule de recrutement des tribunaux de district ont déclaré: « En raison de la surveillance active et vigilante d’une équipe d’huissiers de justice et du personnel administratif de la Haute Cour de Delhi et des tribunaux de district de Delhi, plusieurs candidats utilisant des moyens déloyaux tels qu’un appareil Bluetooth, etc. ont été arrêtés. » « Des plaintes contre ces candidats ont été déposées et ils sont remis à la police pour de nouvelles poursuites judiciaires », a indiqué la source.

« Le comité de recrutement a chargé les représentants de l’agence externalisée de soumettre un rapport détaillé à ce sujet », a ajouté la source. Une enquête sur la question est en cours. (ANI)

