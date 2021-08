Plusieurs athlètes surpris en train de boire au village olympique, au moins 1 blessure signalée

TOKYO — Ce qui se passe dans le village olympique, est principalement resté dans le village olympique.

Mais le mot a coulé dimanche que la police a dispersé un rassemblement illégal tôt samedi où certains athlètes buvaient et au moins une blessure a été signalée.

Toshiro Muto, le directeur général des jeux, a ensuite confirmé aux journalistes que plusieurs athlètes avaient été surpris en train de boire dans un parc. La police enquêtait et « prendrait les mesures appropriées », a-t-il déclaré.

Muto n’a pas indiqué si quelqu’un avait été blessé ni donné d’autres détails.

Cependant, la police métropolitaine de Tokyo a déclaré à NBC News que les agents avaient répondu samedi vers 2 heures du matin, heure locale (12 heures vendredi HE) aux informations selon lesquelles plusieurs athlètes non japonais buvaient et faisaient la fête dans la rue, défiant les demandes des responsables des jeux d’arrêter. Un fonctionnaire a subi une entorse à la jambe lors de la perturbation, ont-ils déclaré.

Il n’est pas interdit aux athlètes d’apporter de l’alcool dans le village, mais en raison des restrictions liées au COVID-19, il leur est interdit de boire en public ou d’organiser des fêtes dans les espaces communs.

Les organisateurs ont interdit aux journalistes et autres de s’aventurer dans la section bouclée de la capitale du Japon où la plupart des 11 000 concurrents ont séjourné.

Avec l’augmentation rapide des cas de COVID-19 et le public japonais craignant qu’un afflux de visiteurs étrangers n’aggrave la crise, c’était à dessein.

Jusqu’à présent, six personnes liées aux Jeux olympiques ont été bannies des jeux, dont deux médaillés d’argent du pays de Géorgie qui ont reçu la botte cette semaine pour avoir enfreint les règles COVID-19 en errant hors du village.

Vazha Margvelashvili et Lasha Shavdatuashvili ont été aperçus en train de visiter la tour de Tokyo mardi après la fin de leurs matchs de judo, ont déclaré des responsables des Jeux.

En vertu du « playbook » des Jeux olympiques, il est interdit aux athlètes de se promener dans la ville et de visiter les zones touristiques, les magasins, les restaurants, les bars ou les gymnases.

Muto a qualifié dimanche cela de « violation claire et grave » des règles et a déclaré que l’ambassade de Géorgie s’était excusée pour leur comportement.

Deux électriciens américains ont également été interdits et deux autres britanniques ont été arrêtés pour avoir prétendument consommé de la cocaïne environ trois semaines avant l’ouverture officielle des Jeux olympiques le 23 juillet, ont annoncé des responsables japonais.

NBC News a contacté la police métropolitaine de Tokyo pour connaître le statut de ces cas.

Aggreko Events Services Japan, basé à Tokyo, a confirmé que quatre de ses employés ont été arrêtés et que l’entreprise coopère avec la police.

« Si les allégations s’avèrent vraies, Tokyo 2020 enverra un avertissement strict à l’entreprise et lui conseillera de prendre toutes les mesures possibles pour s’assurer qu’un tel incident ne se reproduise plus », ont déclaré les organisateurs des Jeux olympiques dans un communiqué.

Cette histoire est apparue à l’origine sur NBCNews.com.