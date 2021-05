Plus vite, Pussycat! Tuer! Tuer! Le redémarrage de la télévision vient de Norman Reedus et des studios AMC

Les morts qui marchent La star Norman Reedus redémarre le film d’exploitation des années 60 Plus vite, Pussycat! Tuer! Tuer! pour le petit écran. Per Deadline, l’acteur de Daryl Dixon et sa société de production bigbaldhead s’associent à AMC Studios pour développer une adaptation de série télévisée du film ultra-violent. On ne sait pas si Reedus jouera également dans la série, mais il semble plus qu’heureux d’être impliqué dans les coulisses.

«Je regarde le film de Russ Meyer depuis que je suis enfant, portant mon Plus vite, Pussycat! Tuer tuer! chemise à l’école, » Norman Reedus a déclaré à Deadline lundi. «Il est sûr de dire que je suis plus que inspiré par le style de cinéma de Russ et je suis ravi d’avoir l’opportunité de réinventer cette histoire pour le monde moderne.

Les détails de l’intrigue sur l’adaptation de la série télévisée ne sont pas clairs, mais il est dit que l’émission rendra hommage à l’original mais « ira également au-delà des voitures rapides et du karaté pour se concentrer sur les personnages féminins forts et le renversement des normes culturelles qui était plus profondément dans les os du film. » Reedus produira exécutif aux côtés de JoAnne Colonna et Amanda Vernon de bigbaldhead, et l’unique fiduciaire du Russ Meyer Charitable Trust, Janice Cowart, servira également de EP; le projet bénéficie du plein soutien du domaine Meyer.

« Je me suis bien entendu avec bigbaldhead tout de suite », a déclaré Cowart dans un communiqué. « Je suis convaincu que cette équipe est spéciale et peut être chargée d’honorer le film emblématique de Russ Meyer. Je suis plus qu’heureux de collaborer avec eux aux côtés d’AMC. »

Russ Meyer a réalisé et co-écrit la version originale du film de Plus vite, Pussycat! Tuer! Tuer! Avec Jack Moran, produit également le film avec sa femme Eve. Le film d’exploitation suit trois danseurs qui se lancent dans une série de crimes violents dans le désert californien, dans l’espoir de voler un vieil homme handicapé de son argent caché. Il a été accueilli avec des critiques sévères et une mauvaise performance au box-office lors de sa sortie, mais dans les décennies qui ont suivi, il s’est développé un peu comme un culte qui inclut même Reedus.

Reedus est peut-être mieux connu pour son rôle préféré des fans en tant que Daryl Dixon sur Les morts qui marchent, un rôle qu’il joue depuis la première de la série en 2010. Malgré le nombre élevé de corps de la série, Daryl reste l’un de ses personnages les plus durables, et même si la série se terminera l’année prochaine après 11 saisons, nous n’avons pas vu le dernier du jeune frère Dixon encore. Une série dérivée suivant Daryl aux côtés de Carol Peletier de Melissa McBride est également en préparation.

Depuis 2016, Reedus dirige également sa propre série télévisée, Montez avec Norman Reedus, pour AMC également. Le spectacle suit Reedus et un invité voyageant en moto et explorant différents lieux. Maintenant cinq saisons, l’émission a conclu sa cinquième saison sur AMC le mois dernier. Certaines des célébrités qui sont apparues en tant qu’invités spéciaux incluent Peter Fonda, Jeffrey Dean Morgan, Dave Chappelle, Melissa McBride, Andrew Lincoln, Josh Brolin, Michael Rooker, Steven Yeun et Sean Patrick Flannery.

Ce n’est pas clair quand le nouveau Plus vite, Pussycat! Tuer! Tuer! fera son chemin vers AMC. Cette nouvelle nous vient de Deadline.