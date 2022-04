Plus tôt que tard, nous verrons un iPhone avec USB-C: l’Union européenne vote en faveur du chargeur universel

in

Le premier iPhone avec USB-C sera une réalité grâce à la nouvelle loi que l’Union européenne a l’intention d’approuver prochainement.

Peut-être l’iPhone avec port USB Type C ça va être une réalité après tout**. Après une longue attente depuis le début des négociations, le L’Union européenne a voté en faveur de l’initiative qui vise à promouvoir connecteur universel pour tous les appareils électroniques.

Même si la loi doit encore être approuvéesi cela devenait une réalité, cela impliquerait que Apple sera contraint d’adopter le connecteur USB-C dans ses futurs appareils, abandonnant une fois pour toutes la technologie Lightning utilisée depuis son introduction dans l’iPhone 5 en 2015, en remplacement du connecteur classique à 30 broches du premier iPhone.

Vous pouvez déjà acheter le premier iPhone de l’histoire avec un connecteur USB-C, bien qu’il coûte plus de 100 000 dollars

Le connecteur USB-C sera obligatoire pour les appareils électroniques, dont l’iPhone

Dans le communiqué de presse partagé par le Parlement européen, il est indiqué que la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a décidé de donner son approbation à la initiative de chargeur unique pour les appareils électroniques portablesdans un mouvement qui réduirait les déchets électroniques, tout en facilitant la vie des utilisateurs d’appareils tels que smartphones, tablettes et appareils photo numériques.

Et c’est que, si la loi est approuvée, le connecteur USB-C deviendrait l’universel dans tous les types d’appareils électroniques portables, à l’exception de ceux dans lesquels il n’y a pas assez d’espace pour l’intégration, comme dans les montres intelligentes ou les bracelets.

Aussi, la possibilité de travailler sur l’interopérabilité dans la charge sans fil tourné vers l’avenir, dans le but d’éviter que de nouveaux cas de fragmentation ne se présentent.

Face à l’utilisation croissante de la recharge sans fil, les députés souhaitent que la Commission européenne présente d’ici fin 2026 une stratégie permettant une interopérabilité minimale de toute nouvelle solution de recharge. L’objectif est d’éviter une plus grande fragmentation du marché, de réduire davantage les déchets environnementaux, d’assurer le confort des consommateurs et d’éviter les effets dits de « verrouillage » créés par les solutions de recharge propriétaires.

A ce stade, il ne reste plus qu’à Le Parlement dans son ensemble approuve le projet et les députés entament des pourparlers avec les gouvernements de l’UE pour façonner la loi finale et son entrée en vigueur. A partir de ce moment, nous avons pu commencer à voir le premier iPhone avec USB-C. Bien que si quelque chose semble clair aujourd’hui, c’est que l’iPhone 14 continuera d’avoir un connecteur Lightning.

