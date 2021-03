Plus qu’un Veyron! Opus crée l’AMG GT Black Series avec plus de 1100 chevaux

Lancée, toujours en 2015, avec «seulement» 456 ch, la Mercedes-AMG GT a gagné en puissance au fil des ans, culminant avec la variante actuelle de la Black Series, avec un impressionnant 730 ch. Malgré cela, non satisfaits de cette valeur, les Allemands d’Opus ont décidé de «légèrement plus» mettre la barre, en proposant la supersportive allemande, d’une puissance écrasante de 1 127 ch!

Annonçant environ deux fois et demie plus de puissance que le modèle standard, la Mercedes-AMG GT Black Series by Opus risque ainsi d’être, avec ses 1127 ch, encore plus puissante, que l’avenir hyper-sportif de la marque star, l’AMG One. .

Malgré ce fait, je tiens à souligner, d’emblée, le fait que, malgré toute cette augmentation de puissance, le préparateur allemand a opté, non pas pour la transmission intégrale, mais pour ne conserver que la propulsion arrière avec laquelle le modèle est source proposée.

Cependant, en pensant spécifiquement aux candidats à l’achat d’une unité, mais qui craignent les dangers potentiels résultant d’une telle puissance, déchargée uniquement et uniquement sur les roues arrière, Opus souligne que le système peut limiter électroniquement le couple au «minimum» , de sorte que non seulement la traction idéale, mais aussi la longévité de la transmission ne soit pas compromise.

En plus de ce soin, le préparateur garantit également que, contribuant également à la sécurité, il y a une garantie que l’immense puissance du V8 est mise à disposition de manière linéaire, dans une courbe similaire à celle d’un moteur à aspiration naturelle.

Avec plus de 1100 ch de puissance, mais pas seulement!

De plus, et en pensant également aux pilotes moins ambitieux, le coach allemand se souvient que «sa» Mercedes-AMG GT Black Series est disponible, non seulement avec ce niveau de puissance, mais peut également être achetée avec d’autres niveaux de puissance – au départ, pour exemple, dans une version qui l’assimile à une «simple» Bugatti Veyron, avec pas plus de 1 001 ch.

En plus de cela, la possibilité d’opter pour l’une des deux autres variantes: l’une de 933 chevaux et l’autre de «seulement» 836 chevaux.

En ce qui concerne les modifications apportées pour atteindre ces niveaux de puissance, Opus révèle que, bien que la variante la moins puissante, elle ne subit qu’une reconfiguration logicielle du V8, tandis que le reste est soumis à des changements plus profonds. Recevoir, entre autres prédicats, différents turbocompresseurs, des pistons forgés, des bielles plus robustes, en plus d’un système d’admission de carburant personnalisé.

Egalement renforcée, il y a la transmission automatique du double embrayage et sept rapports, dans ce cas et le second révèle également le préparateur, afin de pouvoir faire face à l’augmentation de puissance … et au bruit supplémentaire.

Enfin, l’Opus GT Black Series reçoit également des roues ultra-légères, des améliorations aérodynamiques, ainsi qu’un système d’échappement spécifique, avec la possibilité de régler le son, mais sans filtre à particules. Ce qui, en outre, transforme le modèle en un véhicule illégal pour la conduite sur les routes quotidiennes, étant limité, uniquement et uniquement, à une utilisation exclusive sur un circuit.

En vente à partir d’avril

Quant à la commercialisation de ces versions hyper-vitaminées Mercedes-AMG GT Black Series by Opus, le préparateur allemand révèle que les deux versions moins puissantes, avec 836 et 933 ch de puissance, seront disponibles à partir d’avril prochain.

Quant aux deux autres, tous deux de plus de 1 000 ch, ils devraient démarrer leur commercialisation en juin.

Des prix? Ce sont des informations qu’Opus préfère communiquer directement aux clients …

