Plus que mérité: la série sur Carlos Bilardo arrive

« Bilardo, le médecin du football », c’est le nom de la série documentaire que HBO Max s’apprête à raconter l’histoire du célèbre coach champion du monde en 1986 avec l’Argentine. Le programme fera partie de un paquet de communiqués dans le cadre de débarquement de la plateforme en Amérique latine. Découvrez plus de détails!

Le nouveau service de streaming sera disponible dans la région à partir de juin et prévoit de réaliser au moins 100 productions locales, dont 33 sont déjà en cours. Parmi les titres qu’il a confirmés, il y a la série sur Narigón, dont la date de sortie est 2021.

Carlos Bilardo aura une série sur HBO Max

« Série documentaire de quatre épisodes qui comprendra le témoignage des personnalités les plus importantes de l’Argentine et du football lui-même », est le synopsis officiel de ce communiqué qui promet de faire le point sur la vie du médecin qui a actuellement 83 ans. Sa glorieuse étape en tant que joueur à Estudiantes, la révolution tactique qu’il a faite dans l’équipe nationale argentine et son personnalité excentrique traversée par sa passion pour le football: certains des points que la docuserie devrait toucher.

Carlos Bilardo en 2010, pendant son poste de directeur des équipes nationales argentines (Getty)



Cette année, HBO Max aura également la première de la série mexicaine Les frayeurs cachées de Frankelda: une anthologie d’histoires d’horreur en stop-motion pour enfants créée par Cinema Fantasma, un studio spécialisé et reconnu dans cette technique, qui plongera dans les secrets les plus sombres de Frankelda et de son livre.

De plus, la plateforme a annoncé les titres suivants qui n’ont toujours pas de date: la comédie d’action mexicaine Bunker, le drame romantique et familial contemporain Amarres (Mexique), la jeunesse argentine et le drame musical Jours de coq et la série dramatique brésilienne Les absents, qui raconte l’histoire d’une agence qui s’occupe des personnes disparues.