Plus près, la pièce qui revient au théâtre argentin et est la preuve que les mensonges détruisent tout

Théâtre argentin

Après presque deux ans de pandémie et de protocoles, le théâtre argentin refait surface et avec de grandes premières. Découvrez pourquoi vous ne devriez pas manquer plus prochel’œuvre qui laisse des milliers d’enseignements et de messages.

© RéalisationLes protagonistes de Closer

Les lumières allumées, la rue Corrientes reprend vie. Des milliers de personnes se sont acculées à la porte du Multithéâtre Comafi. « Que se passe-t-il?« , demandent à certains mortels essayant de passer le tas, « Premières plus proches», répondent-ils. Oui! plus prochecette histoire qui a eu de multiples adaptations cinématographiques, est maintenant revenue au théâtre aux mains du dramaturge Patrick Marber.

Bien sûr, son grand écrivain n’est pas le seul qui excite les fans de plus proche qui attendaient avec impatience d’être admis, mais c’est sa distribution d’ensemble qui rend tout le monde encore plus impatient. Juan Gil Navarro, Sofia Gala, Gonzalo Valenzuela Oui Carolina del Carmen Peleritti Ce sont eux qui se mettent dans la peau de Larry, Alice, Dan Oui Anne pour cette nouvelle version de l’histoire qui marque l’amour et la déception en un seul chemin.

plus proche suit la vie de deux couples, Alice et Dan d’un côté et Larry et Ana de l’autre. Chacun d’eux est relié à l’autre sans le savoir. Ils se rencontrent par le destin et Cupidon, mais tout change lorsqu’ils réalisent que l’amour ne suffit pas.

Même s’il faut noter que ce n’est pas la première fois que plus proche arrive au Teatro Argentino, la réalité est que maintenant il le fait avec une distribution complètement renouvelée. En fait, Gil Navarro, Valenzuela, Gala et Peleretti ont marqué un avant et un après dans l’adaptation de cette intrigue. Lors de leur retour triomphal sur scène, les acteurs ont montré la meilleure version de chacun de leurs personnages.

Mais, surtout, qui a donné le meilleur d’elle-même, c’est Sofía Gala, l’interprète d’Alice. Ce personnage est l’un des plus frappants de toute l’œuvre. Une fille insouciante de la vie et calme, mais qui cherche en fait à être aimée et respectée comme elle le mérite vraiment. Cependant, en même temps, elle essaie de ne dépendre de personne et de se montrer indépendante et capable de survivre à la solitude, surtout lorsqu’elle est blessée.

D’un autre côté, Juan Gil Navarro est l’un de ceux qui a le plus captivé par son interprétation. Bien que son personnage, Larry, ne soit pas l’un des plus aimés, il est l’un des plus applaudis pour la façon dont l’acteur parvient à faire comprendre son mal, son sarcasme et son amour. À chaque instant où le travail se poursuit, il marque différentes personnalités de son rôle et, sans aucun doute, il sait parfaitement les faire.

