"Plus loin": Apple annonce l’événement iPhone 14 le 7 septembre

C’est officiel : Apple lancera l’iPhone 14 le 7 septembre 2022. Le constructeur a invité mercredi à un événement sous le slogan « Plus loin devant ». Pour la première fois depuis le début de la pandémie, des représentants des médias seront également là en direct au Steve Jobs Theatre.

L’événement Apple le plus important de l’année débutera le 7 septembre. À partir de 10 heures (heure du Pacifique), le fabricant présentera les dernières innovations de produits – avant tout, bien sûr, l’iPhone 14. En plus du modèle standard avec un écran de 6,1 pouces, nous attendons l’iPhone de 6,7 pouces. 14 Max, un grand iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et le modèle haut de gamme iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Il n’y aura probablement plus de version mini cette année.

iPhone 14, Apple Watch série 8 et plus

Alors que les deux modèles standard d’iPhone 14 ne comporteront probablement pas d’innovations majeures, les versions Pro recevront la nouvelle puce A16, un nouvel appareil photo de 48 mégapixels et une RAM plus rapide. Quelque chose devrait également se passer visuellement ici : l’encoche aurait disparu pour la première fois dans les modèles d’iPhone 14 Pro. Au lieu de cela, il devrait y avoir une découpe en forme de pilule et une découpe « perforatrice » dans l’écran pour la caméra et les capteurs. Pour les modèles standards, en revanche, de nouveaux coloris, une 5G plus rapide et le Wi-Fi 6E sont en discussion.

En plus de l’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 devrait également être présentée en première le 7 septembre. Cela devrait offrir un nouveau mode d’économie d’énergie et une durée de vie de la batterie plus longue, pouvoir surveiller la température de votre corps et avoir une nouvelle puce S8 à bord. Ici aussi, Apple proposera probablement une variante Pro en plus du modèle standard. L’Apple Watch Pro devrait être plus grande que la version standard, avoir un écran plus robuste et s’adresser aux athlètes ayant des exigences particulières pour une smartwatch. Cela se reflète probablement aussi dans le prix : l’Apple Watch Pro pourrait être aussi chère qu’un iPhone 13 Pro.

Nous attendons également les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple, l’iPad de dixième génération, l’iPad Pro actualisé et l’Apple Silicon Mac Pro plus tard cette année. Cependant, ces appareils devraient être présentés lors d’un événement distinct – peut-être dès octobre.

Voici comment suivre l’événement Apple en direct

L’événement Apple, sur le thème « Further Ahead », sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple. Vous pouvez également suivre la présentation des nouveaux iPhones sur YouTube, sur Apple TV ou via l’application Apple TV. L’événement commence à 10 heures (heure du Pacifique), chez nous il est déjà 19 heures du soir. De plus, chez 45secondes.fr, nous vous tiendrons au courant de tous les nouveaux produits.