Plus d’utilisateurs d’Android que jamais passeront aux iPhones en 2022

De plus en plus d’utilisateurs d’Android quittent le système d’exploitation de Google pour passer à l’iPhone d’Apple – même si la prochaine mise à jour vers iOS 16 ne promet pas d’innovations vraiment révolutionnaires. Dans la lignée de cette actualité, Apple publie une nouvelle vidéo destinée à faciliter le passage d’Android à iOS.

Cela ne fonctionne pas correctement pour Android pour le moment. De plus en plus d’acheteurs de smartphones optent pour un iPhone. C’est ce que rapporte GizChina, citant le rapport d’Apple sur les résultats du troisième trimestre 2022. Selon celui-ci, le groupe iPhone a enregistré des revenus record de 83 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 2% par rapport au trimestre précédent. Le PDG d’Apple, Tim Cook, souligne également qu’un nombre record d’utilisateurs d’Android sont passés à l’iPhone au cours de la même période.

Un rapport StockApp plus tôt cette année a montré un enthousiasme décroissant pour le système d’exploitation mobile de Google. La part de marché d’Android est passée de 77,32 à 69,74 % au cours des quatre dernières années.

Les smartphones Apple et Samsung restent les plus populaires

Parmi les grands fabricants de smartphones, Apple et Samsung restent les plus populaires. Au premier trimestre 2022, Apple a pu augmenter sa part de marché de 15 à 18 %. Ainsi, alors que de nombreux utilisateurs d’Android passent apparemment à un iPhone, cela semble se produire moins souvent dans l’autre sens. Selon le constructeur, les clients d’Apple sont plus fidèles que les autres. En fait, une enquête récente de 451 Research a révélé un taux de satisfaction de 98 % parmi les propriétaires d’iPhone interrogés.

Nouvelle vidéo Apple pour faciliter le passage d’Android à iOS

Dans la lignée de cette actualité, Apple a publié lundi une nouvelle vidéo destinée à répondre à toutes les questions sur le passage d’Android à un iPhone. Il souligne à quel point le changement est facile et à quel point la décision d’opter pour un iPhone est durable. Ceux-ci perdraient moins de valeur au fil des années que les autres smartphones. Apple souligne également que les utilisateurs d’iPhone reçoivent des mises à jour de manière plus fiable que les utilisateurs de smartphones Android de différents fabricants.

L’iPhone 14 sera lancé dans environ six semaines. Bien sûr, Apple espère également conquérir de nouveaux clients et persuader l’un ou l’autre utilisateur d’Android de changer.