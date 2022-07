Plus d’informations sur les spécifications du Motorola Razr 2022 divulguées

Peu de temps avant le lancement du Motorola Razr 2022 le 2 août, plus de détails sur le matériel du pliable sont devenus connus. Motorola lui-même a publié des informations sur le processeur et la batterie du smartphone. L’autorité de certification chinoise TENAA a révélé plus de détails sur les dimensions, l’affichage, la RAM et le stockage interne du pliable.

Sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo (via Android Authority), Motorola a récemment réfuté les rumeurs concernant le processeur du Razr 2022. Les rumeurs disaient que le pliable serait lancé avec un Snapdragon 8 Gen 1. Cependant, Motorola a maintenant annoncé que le successeur légèrement plus rapide, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, sera utilisé. La société a également révélé la capacité de la batterie du pliable. C’est 3 500 mAh. C’est 200 mAh de plus que le Galaxy Z Flip3.

Razr 2022 pourrait être livré avec jusqu’à 18 Go de RAM

En plus des informations officielles de Motorola, de plus amples détails sur le Razr 2022 ont été révélés par l’autorité de certification chinoise TENAA. Cependant, Android Authority souligne que certaines informations ne sont pas nécessairement correctes car il pourrait s’agir d’un espace réservé.

Selon la fiche technique TENAA, le Razr 2022 dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD+. L’écran externe utilise également la technologie OLED, mesure 2,65 pouces et offrirait une résolution de 800 x 573 pixels. Les différentes configurations de RAM sont un peu surprenantes. Selon la fiche technique, il devrait y avoir trois variantes avec 8 Go, 12 Go et 18 Go. Cependant, cette dernière variante semble surdimensionnée pour un appareil pliable.

Les options de stockage interne seront de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Le Razr 2022 mesurerait 167 mm x 79,79 mm x 7,62 mm et pèserait 200 grammes. Nous saurons si les spécifications sont réellement correctes au plus tard le 2 août, lorsque le Razr 2022 sera présenté avec le smartphone Motorola X30 Pro de 200 mégapixels.