Plus d’indices sur l’existence de la Xbox Series S: l’ESRB remplace la “ Xbox Series X ” par la “ Xbox Series ”

Ici, on dit que “le voleur pense que la police est stupide”. Et il semble que la police Twitter soit au courant de tous les mouvements de Microsoft sur les deux plateformes. Parce qu’il doit être très compliqué de conserver chacune des informations qui peuvent suggérer quelque chose sur la Xbox Series S.En fait, Microsoft lui-même l’a déjà montré, qui a même échappé à une commande blanche où il mentionne cela nouvelle console.

Mais depuis ces débuts où même la manière de parler de Phil Spencer parlant au pluriel de “ consoles ” jusqu’à aujourd’hui a beaucoup plu et chaque nouvelle indication n’est qu’une preuve de plus dans la pile de preuves qui existe sur la nouvelle Xbox Series S, à laquelle Aujourd’hui s’ajoute un nouveau que notre ex-partenaire nous a découvert ce matin marque, très actif sur Twitter:

Je viens de trouver un autre indice que #XboxSeriesS est plus proche qu’on ne le pense, en regardant les systèmes de certification #PEGI et #ESRB J’ai rencontré ça.

Ils englobent la prochaine génération de #Xbox Comment # Xbox2020 et #XboxSeries 👀

Je le laisse là: pic.twitter.com/27YhvlyWo0 – Marquez (@ MACOS380) 7 septembre 2020

La Xbox Series S veut être connue

Comme il le commente parfaitement dans son tweet, l’ESRB (l’organisme de classification américain) a changé la façon de se référer à la Xbox Series X en quelque chose de plus générique, qui englobe une série de produits. De cette façon, «Xbox (2020)» et «Xbox Series» apparaissent dans les menus, à la fois dans leurs options de recherche et dans les descriptions elles-mêmes.

Mais pas seulement cela, également dans PEGI, comme nous pouvons le voir dans l’une des captures d’écran, Yakuza: Like a Dragon, il montre également Xbox Series, se débarrasser du X. Par conséquent, nous ne pouvons que demander: Qu’attend Microsoft pour enfin présenter la Xbox Series S?