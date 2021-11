Plus d’indices sur la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home prouvent qu’Andrew Garfield est là

Les fans de Spider-man attendent la deuxième bande-annonce de No Way Home depuis des semaines maintenant, la sortie étant retardée par un désaccord entre Sony et Marvel quant à savoir si le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield devrait être inclus dans le nouvelles images. Bien qu’il semble que la décision ait été prise de ne pas les inclure – parce que nous partons presque tous du principe qu’ils apparaîtront dans le film – une mauvaise orientation de la bande-annonce traditionnelle de Marvel semble avoir légèrement mal tourné et a révélé Andrew Garfied dans la bande-annonce – eh bien, au moins une partie démembrée de lui.

Alors que certains fans ont déjà remarqué une photo de The Lizard, qui fait sa première apparition officielle dans la bande-annonce, se faisant donner des coups de poing ou de pied par un « agresseur invisible », d’autres qui ont scruté la bande-annonce dans les heures qui ont suivi sa sortie ont rencontré beaucoup de une preuve plus concrète que Marvel a tenté de nous mettre la poudre aux yeux, comme ils l’ont fait avec « Fat Thor » et Smart Hulk dans la bande-annonce de Avengers : Fin de partie, alors que le premier n’était montré que sous sa forme Infinity Wars et que le dernier a été effacé d’une scène où lui et Rocket partent à la recherche de Thor à New Asgard. Vers la fin du nouveau Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce, dans un plan où l’on voit MJ tomber d’un échafaudage avec Ned tentant et échouant de l’attraper, ce qui incite le web-slinger de Tom Holland à lui sauter dessus, quelqu’un a remarqué que Marvel avait apparemment coupé quelqu’un de ce moment, ou du moins essayé de.

En mettant la vidéo en pause au début de cette courte scène, à gauche de l’écran se trouve ce qui semble être le bras de Spider-Man d’Andrew Garfield, qui semble n’avoir pas été effacé lorsque Marvel a tenté de le supprimer de la scène dans le de la même manière qu’ils l’ont fait avec Smart Hulk comme mentionné ci-dessus. Compte tenu des énormes attentes du film, il était toujours évident que ce qui est vu dans la bande-annonce n’est pas exactement ce qui se passera à l’écran, car si les bandes-annonces révèlent généralement trop de secrets, Marvel est devenu notoire pour fournir de nombreux visuels dans le bande-annonce qui n’apparaît pas réellement, ou qui ne sont pas exactement telles qu’elles apparaissent dans le film final.

Les preuves de l’arrivée de Garfield et Maguire dans le film ont toujours été accablantes, même sans ce glissement des sorciers des effets Marvel généralement précis, le docteur Strange parlant de la collision des univers et des visiteurs ne se référant clairement pas seulement aux méchants d’autres chronologies de Spider-man, et en outre, les scènes de la bande-annonce au-dessus de la Statue de la Liberté correspondent aux images sur écran bleu précédemment divulguées du personnage de Garfield dans un cadre à peu près identique.

Tout cela conduit finalement au résultat que peu importe à quel point ils nient toute implication dans le film, il y en a très peu qui croient qu’ils ne verront pas un trio de Spider-men à l’écran lorsque le film arrivera, et en plus c’est aussi va en quelque sorte suggérer que, si l’histoire d’un désaccord était vraie, c’était Sony qui ne voulait vraiment pas montrer les anciennes stars de la franchise telles que Andrew Garfield dans la remorque, car cela se cumulerait avec leur Chasseurs de fantômes : l’au-delà bande-annonce qui n’a pas encore complètement révélé les trois ‘Busters originaux dans aucune des bandes-annonces, bien que leur rôle dans le film ait été confirmé au début de la production.

