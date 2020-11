Plus d’images et de données. L’Audi RS e-tron GT est annoncée avec deux moteurs et 655 ch

Annoncée comme la première voiture de sport 100% électrique de la marque à quatre anneaux, l’Audi RS e-tron GT se montre désormais sur de nouvelles photos et, surtout, dévoile de nouvelles caractéristiques techniques, comme le 655 ch. puissance, avec le système Overboost. D’autant que les ventes de la version de production devraient débuter dès 2021.

Pour l’instant présenté uniquement sous forme de prototype, la vérité est que le camouflage choisi par Audi, pour porter la première RS 100% électrique, cache déjà peu, comme pour les formes finales de la berline. Prometteur, désormais, un sport digne de ceux qui sont les parchemins des versions les plus performantes d’Audi … mais électrique.

En effet, et concernant le système de propulsion, les informations les plus récentes pointent vers une solution, avec deux moteurs électriques, identique à celle de la Porsche Taycan, avec laquelle ce modèle partage également la plateforme. Et que, dans le cas de cette Audi, ils doivent annoncer une puissance combinée de 598 ch – 655 ch avec système Overboost – et un maximum de 830 Nm de couple. Des valeurs, il faut le noter, indicatives pour le prototype qui apparaît dans les images et, selon Audi, devraient permettre au modèle d’accélérer de 0 à 100 km / h «en moins de 3,5 secondes»., En plus d’atteindre une vitesse maximale de 250 km / h.

Utilisant une batterie de 93,4 kWh, dont «seulement» 83,7 kWh sont utilisés, l’Audi RS E-Tron GT peut également avoir une deuxième version, avec non pas deux, mais trois moteurs électriques. Bien que cela reste à confirmer.

LIRE TROP

Audi. Découvrez les quatre modèles que la marque a préparés pour 2021

Quant à la question toujours difficile, dans les véhicules électriques, du refroidissement du système de propulsion, la RS E-Tron GT bénéficie d’un système sophistiqué de gestion de la température, traduit, comme le révèle Christian Schröder, de PSW, filiale d’Audi, «en deux systèmes de refroidissement pour les composants techniques fonctionnant à des températures différentes. Le plus puissant contrôle la température du système de batterie haute tension, tandis que l’autre est uniquement destiné à contrôler la température des moteurs électriques et du reste de l’électronique. En plus de ceux-ci, il existe un autre système de refroidissement et de chauffage pour la cabine ».

Toujours selon la marque Ingolstadt, ces systèmes de refroidissement fonctionnent même en conjonction avec le système de navigation et à partir du moment où le conducteur sélectionne les directions pour une station de charge. Depuis, environ 30 minutes avant d’arriver à destination, le système thermique ajuste la température de la batterie à des niveaux idéaux, en fonction de la capacité de charge de la station sélectionnée.

D’autres caractéristiques désormais dévoilées révèlent qu’avec toute sa technologie, le prototype affiche un poids de 2,3 tonnes, en plus de recourir, en termes de transmission, à une boîte à deux vitesses, qui maintient la voiture en première position, jusqu’aux années 80. km / h.

«Beaucoup de plaisir à conduire!», Déclare Di Grassi

Invité à tester ce prototype, le pilote officiel Audi Sport ABT Schaeffer au Championnat du Monde de Formule E, Lucas Di Grassi, a déjà commenté que «la voiture est très agréable à conduire! Naturellement, une Gran Turismo comme celle-ci est très différente d’une voiture de course, mais il y a encore beaucoup de similitudes, à commencer par la puissante accélération, qui, comme nous, est disponible depuis longtemps ».

«Avec autant de technologie, l’e-tron GT, en termes de réfrigération, parvient à être encore plus innovante qu’une Formule E. De toute évidence, les températures en Formule E atteignent des valeurs encore plus extrêmes, c’est pourquoi nous utilisons de la glace sèche pour abaisser la température du système de charge à des niveaux inférieurs à la température extérieure pendant la charge ».

Lucas Di Grassi considère l’Audi RS e-tron GT comme «très agréable à conduire»

Cependant, Di Grassi dit également que «ce que j’aime le plus dans l’e-tron GT, c’est sans aucun doute la conduite. Bien qu’ils puissent dire que, puisqu’il s’agit d’une Gran Turismo, la voiture se démarquera, forcément, pour le confort de conduite, pour moi, en tant que conducteur, ce n’est pas la caractéristique que je souligne le plus. Pour moi, la traction et la précision dans les virages sont les aspects les plus impressionnants de cette voiture ».

Outre cet aspect, le conducteur met également en avant la capacité de freinage, qui, selon lui, « est forte, précise et facilement contrôlable ».

Enfin, il suffit de mentionner que l’Audi RS E-Tron GT devrait être officiellement présentée plus tard cette année, les ventes commençant seulement en 2021.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂