Plus d’hélicoptères sur Mars? La NASA pense déjà aux successeurs d’Ingenuity

La NASA travaille déjà à cartographier le brillant avenir d’exploration ouvert par son petit hélicoptère sur Mars.

Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) hachoir, connu sous le nom d’ingéniosité, a effectué un survol de 39 secondes au-dessus du sol du cratère Jezero de Mars, lundi matin (19 avril), devenant ainsi le premier avion à effectuer un vol motorisé et contrôlé sur un monde au-delà de la Terre.

Ingéniosité est une démonstration technologique conçue pour aider à ouvrir la voie à des engins plus gros, plus complexes et plus capables sur la route – et les membres de l’équipe de mission réfléchissent déjà à ce à quoi pourraient ressembler ces futurs hélicoptères martiens.

Vidéo: Regardez le premier vol d’Ingenuity sur Mars

« La dynamique fondamentale de ces véhicules évolue jusqu’à des tailles très raisonnables, nous pensons donc à des choses de 25 à 30 kilogrammes. [55 to 66 lbs.] », a déclaré lundi l’ingénieur en chef d’Ingenuity Bob Balaram, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie du Sud, lors d’une conférence de presse après le vol.

«Les premiers travaux de conception sur ce sujet ont également commencé avec la conception conceptuelle et pour voir ce qu’il faudrait pour les déployer et les faire fonctionner», a-t-il ajouté.

Plus de vol à venir

Ingenuity a atterri à Jezero à bord de la NASA Rover de persévérance le 18 février et déployé depuis le ventre du robot à six roues six semaines plus tard.

Ce jalon a fait démarrer le chronomètre sur la fenêtre de vol d’un mois d’Ingenuity. Cette date limite n’est pas négociable, car Perseverance doit commencer à se concentrer sur son propre travail scientifique, qui se concentre sur la chasse aux signes d’anciens Vie sur Mars et la collecte d’échantillons pour un retour futur sur Terre. (Le rover de la taille d’une voiture observe et soutient actuellement la campagne de vol d’Ingenuity; toutes les communications vers et depuis le petit hélicoptère sont acheminées via Perseverance.)

L’équipe d’Ingenuity espère effectuer quatre autres vols dans les deux semaines que l’hélicoptère de 19 pouces de haut (48 centimètres) a quitté. Ces vols – dont le prochain pourrait décoller dès jeudi 22 avril – deviendront de plus en plus ambitieux.

« C’est un pionnier », a déclaré le chef de projet d’Ingenuity MiMi Aung, également du JPL, lors de la conférence de presse de lundi. « Nous voulons vraiment savoir quelles sont les limites, donc nous repousserons les limites très délibérément. »

Ingenuity possède une caméra de navigation noir et blanc et un imageur couleur de 13 mégapixels, mais pas d’instruments scientifiques. Ses descendants envisagés seront cependant tout à fait scientifiquement capables; Balaram a déclaré que le plus gros hélicoptère que lui et son équipe imaginaient pourrait probablement transporter environ 10 livres. (4,5 kg) de matériel de recherche.

Mais n’espérez pas un hachoir capable d’un ascenseur scientifique beaucoup plus lourd.

Pour « tout ce qui est beaucoup plus grand, l’emballage des lames et des objets devient assez gênant et peut donc ne pas être tout à fait réalisable à court terme », a déclaré Balaram. « Mais définitivement, quelque chose dans la catégorie des 50 livres, par rapport à notre petite Ingenuity de 4 livres, est certainement quelque chose qui est très faisable. Et il y a en fait quelques premiers progrès qui ont été faits dans cette direction. »

En rapport: Arnold Schwarzenegger dit à la NASA de «se rendre au choppa!

D’autres mondes à explorer

Ces premiers progrès conduiront les hélicoptères à devenir un partie commune de l’exploration de Mars , si tout se passe selon les plans de la NASA. Les hélicoptères Red Planet pourraient servir d’éclaireurs pour les rovers et collecter eux-mêmes des données scientifiques dans des endroits difficiles à atteindre tels que les falaises, ont déclaré des responsables de l’agence.

Cet avenir est encore assez flou; La NASA n’a pas encore approuvé de missions supplémentaires d’hélicoptères sur Mars. Mais l’agence développe officiellement une mission de giravion dans un monde extraterrestre différent – la lune géante de Saturne Titan , qui est largement considéré comme l’un des meilleurs paris du système solaire pour héberger la vie au-delà de la Terre.

Cette mission, appelée Libellule , enverra un drone de 3 mètres de long pour étudier de près et en détail la chimie complexe de Titan. Le giravion devrait être lancé en 2027 et atterrir sur la lune de 5 150 kilomètres de large en 2036. Dragonfly effectuera ensuite plusieurs dizaines de vols dans le ciel brumeux de Titan, effectuant ses travaux scientifiques dans de nombreux endroits différents. (L’atmosphère de Titan est beaucoup plus épaisse que celle de Mars, il est donc beaucoup plus facile d’y voler.)

Les efforts d’Ingenuity sur Mars aideront Dragonfly et tout autre giravion qui se lancera vers d’autres mondes, a déclaré Balaram.

« La plus grande leçon ici, je pense, est aussi: Comment utilisons-nous ces véhicules? Comment testons-nous ces véhicules? » il a dit. « Donc, il y a ce genre de connaissances que nous avons appris de ce processus d’ingéniosité volante qui sera définitivement transféré et sera utile pour les gens qui envisageront des missions pour ceux-ci. [other] des endroits. »