Plus d’exclusivités PS4 à venir sur PC – "Days Gone" commence bientôt

Joueurs sur PC, attention! Après la sortie de « Horizon Zero Dawn », Sony prévoit de publier plus d’exclusivités PS4 pour le PC. Cela commence par « Days Gone », qui devrait sortir ce printemps.

Le patron de PlayStation, Jim Ryan, a annoncé la bonne nouvelle pour les joueurs PC dans une interview avec GQ. Là, il a également parlé de l’origine de l’intérêt croissant de Sony pour la plate-forme PC. « Nous sommes maintenant au début de 2021 et nos studios de développement et leurs jeux sont en meilleure forme que jamais. Nos studios ont produit d’excellents jeux, en particulier dans la seconde moitié du cycle PS4 », a déclaré Ryan.

«Nous avons maintenant la possibilité de rendre ces grands jeux accessibles à un large public et nous reconnaissons l’économie du développement de jeux, ce qui n’est pas toujours aussi simple. Les coûts de développement des jeux augmentent à chaque cycle, car la qualité de notre propriété intellectuelle l’a également Nous nous sommes beaucoup améliorés. Et nous avons également développé une certaine facilité pour rendre nos jeux accessibles aux non-possesseurs de console », a poursuivi le patron de PlayStation.

Le premier test sur le terrain avec « Horizon Zero Dawn » a été mitigé

La plus grande motivation de Sony est donc l’expansion de la base d’acheteurs potentiels et l’augmentation des ventes qui en résulte. Le lancement de la première « vraie » exclusivité PS4 de Sony (à l’exception de « Death Stranding ») sur PC n’était pas exactement parfait. Avec « Horizon Zero Dawn », sorti sur PC en août 2020, de nombreux problèmes techniques se sont accumulés lors de sa sortie. Pour certains joueurs sur PC, le jeu était difficilement jouable en raison des nombreux bugs et plantages.

Pendant ce temps, le développeur Guerilla Games a la situation plus ou moins sous contrôle et a déjà corrigé de nombreux bugs. Mais un lancement optimal semble différent.

« Bloodborne » et « God of War » seront-ils bientôt disponibles sur PC?

De nombreux joueurs seront certainement heureux que Sony se concentre désormais davantage sur le PC. « Days Gone » n’est probablement pas le premier élément des listes de souhaits des joueurs sur PC. Ce n’est pas un mauvais jeu, mais les joueurs auraient probablement été encore plus enthousiasmés par l’annonce de « Bloodborne » ou « God of War ». Mais ce qui n’est pas, peut encore le devenir.