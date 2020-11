Plus d’équipement et 14 chevaux de plus pour la nouvelle Audi TTS Competition Plus

Les 14 ch plus garantis par le 2.0 TFSI sont l’un des principaux points forts du nouveau Audi TTS Compétition Plus, le nouveau niveau d’équipement associé au TTS, tant dans la carrosserie du coupé que dans le roadster.

Le turbocompresseur quatre cylindres de 2,0 litres délivrera 320 ch au lieu de 306 ch, le couple restant à 400 Nm. Malgré la (légère) augmentation de puissance, il ne semble pas y avoir de différences de performances . Audi continue d’annoncer des 4,5 s de 0 à 100 km / h pour le coupé et 4,8 s pour le roadster, et la vitesse maximale reste de 250 km / h (limitée) pour les deux.

De plus, la transmission S tronic (double embrayage à sept rapports), les quatre roues motrices et les amortisseurs magnétorésologiques évoluent sans changement vers cette nouvelle spécification.

Compétition Plus. Qu’apporte d’autre?

De série, à l’extérieur, les TTS Competition Plus sont livrées avec des phares à LED, le symbole de la marque sur un film autocollant juste devant la roue arrière, des vitres teintées (dans le coupé), des étriers rouges et des roues de 20 pouces en noir brillant. A noter également la présence d’un aileron arrière fixe. Les couleurs disponibles pour Competition Plus sont quatre: gris Chronos, blanc glacier, rouge Tango et bleu Turbo.

À l’intérieur, nous avons le cockpit virtuel de 12,3 ″ et des revêtements exclusifs en cuir Nappa en ébène avec surpiqûres contrastées – en rouge ou bleu. On voit également un motif en forme de losange sur les sièges avant et à l’arrière le logo «S» en relief. Nous avons également des éléments colorés en bleu Turbo et en rouge Tango (exclusivité pour le coupé). Plusieurs notes décoratives avec une texture en fibre de carbone sont également standard.

Enfin, le volant, avec une base coupée, porte une marque à 12 heures et est recouvert de cuir et d’Alcantara, ce dernier matériau faisant également partie de la poignée de la boîte.

Sélection de bronze

En plus de dévoiler le TTS Competition Plus, Audi a également dévoilé un nouvel ensemble d’équipements appelé Sélection Bronze, mais qui ne sera disponible qu’à partir du deuxième trimestre 2021.

Il s’agit essentiellement d’un ensemble de style qui ajoute à la fois au TTS et au reste de l’Audi TT, une série d’éléments intérieurs dans les tons de bronze et de cuivre (des sorties de ventilation aux points arrière lorsque vous optez pour des sièges sport). Lorsque ce pack est sélectionné, les couleurs extérieures sont également réduites à seulement trois: gris Chronos, blanc glacier et noir Mythos. La raison en est que ce sont les couleurs qui correspondront le mieux aux roues de 20 pouces en bronze à cinq rayons avec bras en V et au logo de la marque dans le même ton devant la roue arrière.

Le pack Bronze Selection comprend également des phares et des gyrophares à LED, un système audio B&O, des inserts en aluminium et un intérieur avec plus de revêtements en cuir et des surpiqûres contrastées. Les deux sorties d’échappement rondes n’échappent pas non plus à la personnalisation, apparaissant avec une finition chromée. Singleframe devient également noir brillant sur le TT et titane noir sur le TTS.

En Allemagne, ce package coûtera 6190 euros pour TT et 4490 euros pour TTS. Au France, les prix devraient différer, car notre TVA est de 23% tandis que l’allemand est de 19%.

Quand arriver?

L’Audi TTS Competition Plus, coupé eroadster, commencera à être livré au début de l’année prochaine et pourra déjà être commandé en Allemagne, avec des prix commençant respectivement à 61 mille euros et 63 700 euros. Les prix pour le France n’ont pas encore été avancés.