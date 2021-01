Plus de villes en évolution et une protagoniste féminine: voici comment GTA 6 pourrait être

GTA 5 peut encore représenter un grand succès, comme en témoigne le prochain débarquement sur PS5 et Xbox Series X | S malgré sa sortie datant de 2013, mais le public des joueurs est maintenant GTA 6. C’est surtout le cas après les dernières rumeurs apparues sur le net, qui nous permettent de faire l’hypothèse des fonctionnalités inédites du nouveau chapitre de Rockstar Games. En ces jours, la révélation publiée sur Twitter par un initié bien connu du monde du jeu vidéo a eu une large diffusion, Tom Henderson, selon lequel GTA 6 aura deux protagonistes jouables, un homme et une femme. En parlant d’une rumeur (il n’y a pas de source à ce sujet), la nouvelle est toujours intéressante, devrait-elle être confirmée. Pas seulement parce que GTA 6 serait le premier opus de la série avec une protagoniste féminine, mais parce que cela confirmerait la structure déjà appréciée et vue dans GTA 5, qui permet de changer d’alter-ego à tout moment. D’autres, en revanche, affirment que la diversification entre les deux protagonistes fait référence au simple choix du sexe du personnage, comme cela se produit déjà dans Assassin’s Creed: Valhalla.

La deuxième rumeur liée à GTA 6 concerne les villes. En fait, il semble que l’éditeur du jeu, Prendre deux, a déposé quelques brevets qui nous permettent d’anticiper les grandes nouveautés sur les paramètres. En particulier, certains acteurs ont trouvé dans un brevet de 2017 une référence à plus de villes qui évoluent au fil du temps et qui changent également en fonction de l’interaction de ceux qui jouent. Il semble y avoir une référence spécifique à un quartier usé par le temps, avec des objets et des décorations à l’intérieur recouverts de rouille et de poussière. Selon ces résultats, GTA 6 se déroulera dans plusieurs villes, qui seront en constante évolution en raison du temps et du travail du joueur ou du joueur. Dans tous les cas, il faut attendre. Comme indiqué depuis le début, des rumeurs ont été exposées jusqu’à présent. Actuellement, on ne sait même pas à quoi état de développement à la fois GTA 6: divers initiés rapportent que Rockstar travaille sur le titre depuis plusieurs années et qu’il compte l’annoncer fin 2021, pour ensuite le publier en 2022 ou 2023. D’autres encore émettent l’hypothèse d’une sortie sur le marché vers 2024.

