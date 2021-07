Plus de versions de The Good Doctor et Doctor Milagro que vous devriez savoir

Au cours des dernières décennies, les téléspectateurs ont commencé à se tourner vers les drames médicaux, Grey’s Anatomy étant la fiction la plus consacrée. C’est pourquoi ABC a finalement donné naissance à Le bon docteur, avec Freddie Highmore, une série qui fait fureur et qui compte déjà un grand nombre de fans. Il y a quelques mois est venu Docteur Miracle, sa version turque, mais il y en a deux autres que tu devrais savoir.

Le principe des deux productions est le même : « L’histoire tourne autour de Shaun Murphy / Ali Vefa, un jeune homme atteint de troubles du spectre autistique associés au syndrome de la sauge, qui a été envoyé dans un centre de soins spécialisés lorsqu’il était enfant, où il a été découvert qu’il avait de grandes capacités cérébrales et des capacités de pénétration spéciales. entre enfin dans le domaine de la chirurgie pédiatrique en tant qu’interne, où il dispose de six mois pour prouver qu’il en était capable. Cependant, en raison de son état mental et émotionnel atypique, il fait face à des conflits de la part de ses pairs et de ses patients, qu’ils considèrent comme enfantins et non fiable « .

Au cas où vous ne le sauriez pas, la première édition de cette histoire est Bon docteur de Corée du sud. Il a fait sa première en août 2013 sur la chaîne sud-coréenne KBS 2TV et met en vedette Joo Won dans le rôle-titre de Park Shi On. Contrairement à ceux mentionnés, ce spectacle n’avait que 20 épisodes, lesquels ils ont été accueillis positivement par le public et les critiques leur ont donné des avis favorables, atteignant plusieurs prix dans son pays.







Le deuxième à être fait était The Good Doctor aux États-Unis, et au cas où vous ne le sauriez pas, le suivant a eu lieu à Japon. En juillet 2018, la chaîne Fuji TV a créé Guddo dokuta, avec Yamazaki Kento dans le rôle de Shindo Minato, et tout comme ses prédécesseurs ce fut un succès dès le premier instant. Une autre caractéristique est qu’il est le plus court de tous, avec 10 chapitres, qui ont été honorés lors de la 98e cérémonie des Oscars des dramatiques télévisées japonaises.







La dernière version est Macize Doktor, ou mieux connue sous le nom de Docteur Miracle, créé sur Fox Turkey en septembre 2019 et a présenté un total de 64 épisodes. Actuellement, vous pouvez voir à travers la chaîne Téléfé en Argentine et chaque soir, il envahit le public, comme cela s’est produit avec d’autres productions turques arrivées en Amérique latine ces années-là.