Plus de taxes, moins de vols courts, des billets plus chers: l’Europe intensifie sa bataille contre l’avion

Deux actualités simultanées expliquent une tendance amorcée il y a des années et projetée sur le long terme: la fin de l’aviation commerciale telle que nous la connaissons sur le continent européen. Les autorités de différents pays semblent déterminées à réduire l’empreinte environnementale de l’industrie aéroportuaire, ce qui implique de lourdes réformes pour les compagnies aériennes et leurs passagers. La Suède prévoit d’augmenter les taxes sur les appareils les plus polluants; et la France a mis fin aux vols intérieurs.

Pas à pas vers un nouvel horizon.

En Suède. Il a été annoncé hier par le ministre suédois de l’Environnement, Per Bolund, à son tour l’un des dirigeants du Parti vert: son exécutif veut introduire des taxes à l’atterrissage et au décollage dans les deux principaux aéroports du pays, Arlanda ( Stockholm) et Landvetter (Göteborg). L’idée, développée ici, serait de taxer les avions les plus anciens et les plus polluants, afin que les compagnies aériennes les plus «durables», celles qui possèdent les avions ayant le moins d’impact environnemental, soient récompensées. Générer une incitation en cours de route.

Le contexte. Selon le ministre de l’Infrastructure, Tomas Eneroth, la taxe viserait à «récompenser les compagnies aériennes dont la flotte génère moins d’émissions» ou qui «augmentent la proportion de biocarburants qu’elles utilisent». Le gouvernement souhaite illustrer au monde sa volonté de «conduire» la «transformation de l’aviation». C’est en Suède, rappelons-le, que «la honte de voler» (flyhskam) est née et où l’année précédant la pandémie les vols intérieurs avaient chuté de près de 10% au profit des chemins de fer (+ 5%).

En France. C’est la voie choisie par le gouvernement français pour réduire l’empreinte environnementale de l’aviation. Hier, l’Assemblée nationale a approuvé la suppression des vols intérieurs alors qu’il était possible de les couvrir en train en moins de deux heures et demie. La loi n’a pas encore passé le filtre du Sénat. Macron s’est engagé à réduire les émissions de la France de 40% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030. Les liaisons aériennes entre Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux, par exemple, fonctionnant en seulement deux heures de train, disparaîtraient.

Modulant. Ces deux mesures marquent le chemin de l’Europe dans ses relations futures avec l’aviation, mais montrent également ses limites. L’Assemblée nationale a opté pour le filtre concis des deux heures et demie au lieu des quatre prévus car des régions comme le Massif central, isolées et mal desservies par le train, perdraient leur connexion avec le reste du pays (et ce qui est presque plus important, l’Europe manquant d’aéroports internationaux). Des arguments similaires ont été avancés en Suède, ajoutant le mauvais état des lignes de chemin de fer.

Le vote s’est également heurté à des arguments contraires en raison du coût dans l’industrie aéronautique, très puissante en France. Cette même année, le gouvernement a injecté 4 millions d’euros pour recapitaliser Air France, en théorie une entreprise privée, après la crise dérivée du coronavirus. L’effondrement des vols a mis en danger les principales entreprises du secteur, mais en même temps, il a facilité la transition vers un avenir moins aérien. Aujourd’hui, environ 200 aéroports sont au bord de la faillite en raison de l’arrêt du tourisme et des voyages.

De construction. Ce n’est pas le caprice de la France ou de la Suède. La présidence d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne a été inaugurée par un discours explicitement vert, visant à neutraliser les émissions du continent avant 2050, et à rendre les billets d’avion plus chers d’une manière ou d’une autre (rendant les droits d’émission que les compagnies aériennes sont nécessaire pour acheter). Dans le même esprit, le gouvernement autrichien a déjà introduit une taxe de 30 € sur le prix du billet pour tous les vols de moins de 350 kilomètres.

C’est un apéritif de ce qui est à venir, bien que toujours avec des nuances et des barrières: la mesure autrichienne, par exemple, ne s’applique pas aux vols très courts qui correspondent à d’autres vols long-courriers. Et il reste à voir dans quelle mesure l’ambition des gouvernements persiste lorsque le tourisme et la demande de passagers reviennent à leurs niveaux habituels (qui jusqu’à l’épidémie, étaient toujours en augmentation). Mais le ton de la conversation est clair. L’Europe doit réduire ses émissions et l’aviation en paiera le prix.

