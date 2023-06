Plus de suites après Toy Story 5 et Inside-Out 2 pourraient provenir de Pixar

L’avenir de Pixar apportera non seulement de nouvelles aventures originales, mais aussi de nombreuses suites à certains de ses plus grands classiques comme Histoire de jouet, À l’envers et plus comme Pete Docter anticipe.





Né entre la fin des années 70 et le début des années 80, passant par différentes sociétés cherchant à créer des films d’animation entièrement réalisés sur ordinateur, Pixar a fait ses premiers pas dans l’industrie cinématographique en produisant des courts métrages, le premier étant Les Aventures d’André et Wally B 1984. Mais la véritable percée de la société viendra en 1995 avec la première de Histoire de jouet.

Après l’énorme succès du long métrage, Pixar ne s’est pas arrêté et est progressivement devenu l’un des plus grands emblèmes du cinéma d’animation, livrant des titres marquants tels que Monsters Inc., Le monde de nemo et Les incroyablesle tout en moins de dix ans.

Avec Élémentaire maintenant en salles, le studio planifie déjà ses prochains projets dont le space opera Éliola première série originale du studio pour Disney +, et plusieurs suites qui continueront à se développer sur certaines des histoires déjà établies avec le déjà annoncé Histoire de jouets 5 et À l’envers 2 films. Mais beaucoup d’autres pourraient venir.

Dans une interview avec Variety, le directeur créatif de Pixar, Pete Docter, a révélé qu’il aimerait revisiter d’autres mondes déjà connus du public tels que Le monde de nemo, Les incroyables ou Voitures:

« C’est un jeu équitable. Notre philosophie depuis le début est la même. Les gens ont changé, mais l’approche est la même. Nous faisons appel à des personnes en qui nous croyons et sentons qu’elles ont du talent et quelque chose à dire. Nous leur demandons de parler de choses qui sont importantes pour eux. Si cela a un impact et est puissant pour une personne, elle va passer à l’écran et cela résonnera auprès du public. Nous cherchons à exploiter ces personnes incroyablement talentueuses avec lesquelles je travaille pour parler d’histoires universelles qui traitent de problèmes de la vie auxquels nous sommes tous confrontés. Nos films à la surface parlent de poissons, de voitures et de monstres, mais juste en dessous, ils parlent vraiment de nous tous, et du défi de faire face à la perte, de devenir parent, de trouver notre place dans le monde.

Pixar veut faire partie du grand moment que traverse l’animation

Ces dernières années, Pixar n’a pas réalisé beaucoup de grands succès comme ceux qui les ont caractérisés tout au long de leur histoire. D’une part, en raison de la décision de sortir certains de ses titres tels que Devenir rouge directement sur Disney+, mais aussi parce que certains de ses projets sortis en salles, comme Année-lumièren’a pas réussi à convaincre efficacement le public.

Pour cette raison, avec Élémentaire et Élioainsi que les suites à venir de Histoire de jouet et À l’envers, le studio cherche à redevenir le dominateur du monde de l’animation. Cependant, ce ne sera pas facile, car la concurrence au sein du genre s’intensifie.

La libération de Spider-Man: dans le Spider-Verse en 2018 a marqué une nouvelle ère pour le cinéma d’animation, et ces dernières années des films comme Les Mitchell et les Machines, Le Chat Botté : Le Dernier Vœude Guillermo del Toro Pinocchio, Super Mario Bros. et la sortie récemment Spider-Man: à travers le Spider-Verse a démontré que les films d’animation sont plus que prêts à rivaliser avec les films d’action en direct et à raconter des histoires profondes et émouvantes.

En fait, Docter a parlé du grand moment que traverse l’animation dans son entretien avec Variety, louant À travers le vers d’araignée: