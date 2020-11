Plus de style et d’équipement pour le nouveau Toyota C-HR GR Sport

Toyota C-HR reçoit également le traitement GR Sport. Et maintenant, nous savons tous qu’il s’agit d’une gamme d’équipements qui donne à Toyota une image plus sportive – ce n’est en aucun cas une version plus musclée du multisegment japonais à succès.

Le C-HR GR Sport n’est disponible que dans le plus puissant des CH-R, c’est-à-dire dans ce qui est équipé du 2.0 Hybrid Dynamic Force de 184 ch.

Il se distingue du reste du C-HR, d’emblée, par la présence de roues de 19 ″ au design exclusif entourées du nouveau Continental Premium Contact 6 aux mesures 225/45.

Toyota affirme que le nouveau pneu est plus léger que le précédent 18 ″ et qu’il est capable d’offrir la même résistance au roulement et les mêmes émissions de CO 2 similaire. Toujours en ce qui concerne l’ajout des nouveaux pneus et leur effet sur la dynamique du modèle, la marque japonaise affirme avoir apporté des ajustements à la direction et à la suspension du C-HR GR Sport, ce qui se traduit par une meilleure adhérence et moins de sous-virage.

Quoi d’autre change?

À l’extérieur, en plus des nouvelles jantes 19 ″, le C-HR GR Sport affiche une décoration exclusive, où les pare-chocs avant, les frises latérales, les passages de roues et le cadre des antibrouillards sont désormais en Piano Black. Il est également possible d’observer la calandre inférieure en chrome foncé et un nouveau divulgacher de face.

À l’intérieur, nous mettons en évidence les nouveaux sièges exclusifs Alcantara / Cuir et le volant en cuir perforé. A noter également le bouton de démarrage avec le logo GR Sport et une ligne décorative gris clair.

Plus d’équipement

Le nouveau Toyota C-HR GR Sport s’impose comme le haut de gamme de la gamme, apportant ainsi une liste complète d’équipements. Parmi les éléments qui le composent, on retrouve le système Smart Entry and Start, les vitres teintées, les phares à LED, les rétroviseurs électriques et le système audio JBL. A noter également les sièges avant chauffants et, pour le conducteur, un siège à réglage électrique.

La dernière version du Toyota Safety Sense fait partie non seulement de la nouvelle version, mais de toute la gamme C-HR 2021, qui comprend l’ajout de l’assistance à la conduite intelligente et du système de précollision (PCS) du régulateur de vitesse adaptatif. Intelligente. Tous les C-HR sont désormais équipés de la reconnaissance des panneaux de signalisation et des feux de route avec contrôle automatique.

Quand arrive?

Le nouveau Toyota C-HR GR Sport arrive en janvier 2021, sans avoir encore avancé les prix de la nouvelle version.