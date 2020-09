Plus de style, d’électrification, de technologie et de N Line sans précédent pour le Hyundai Kauai

Succès? Sans aucun doute. Depuis son lancement en 2017, le Hyundai Kauai il a déjà conquis plus de 228 000 clients européens et est devenu le SUV / Crossover du segment avec l’une des gammes de moteurs les plus diversifiées. Il semble y avoir des options pour tous les goûts: essence, diesel, hybrides et même 100% électrique – le Hyundai Kauai rénové ne sera pas différent.

Hybride doux et transmissions intelligentes …

La diversité mécanique est à maintenir et même à grandir. L’électrification du modèle s’étend désormais à ses moteurs les plus populaires, avec l’adoption de systèmes hybride doux 48 V, à la fois pour le 1.0 T-GDI de 120 ch et pour le 1.6 CRDi de 136 ch.

Au-delà du système hybride doux, le 1.0 T-GDI 48 V est équipé de nouvel iMT (transmission manuelle intelligente) six vitesses. Transmission que l’on retrouve également dans le 1.6 CRDi 48 V, mais ici on peut encore opter pour le 7DCT (double embrayage et sept vitesses). Lorsqu’il est équipé du 7DCT, on peut également associer le 1.6 CRDi 48 V à quatre roues motrices.

Pour ceux qui ne sont pas intéressés par ces options moyennement électrifiées, le 1.0 T-GDI (120 ch) purement combustion reste au catalogue, associé soit à une boîte manuelle à six rapports, soit à la 7DCT.

La combustion pure reste le 1.6 T-GDI qui a reçu du muscle supplémentaire, voyant la puissance passer de 177 ch à 198 ch, exclusivement associé au 7DCT et à deux ou quatre roues motrices.

Pour ceux qui recherchent une dose supplémentaire d’électrons, le Kauai Hybrid voit son moteur hybride passer sans changement – 141 ch au total, le résultat de la combinaison d’un 1.6 atmosphérique et d’un moteur électrique -, et le nouveau Kauai Electric reste à voir, mais la marque coréenne a déjà avancé qu’il n’y aura pas de changement dans sa chaîne cinématographique.

Il reste à voir parmi toutes ces options celles que nous verrons arriver au France.

Style, style et plus de style

S’il y a des nouveautés importantes dans le chapitre mécanique, c’est l’aspect restylé du Hyundai Kauai rénové qui occupe le devant de la scène. Ce n’est pas subtil, comme avec restylage des autres modèles, les bords du petit SUV sud-coréen étant distincts de ceux que nous connaissions.

A l’avant les optiques fendues sont maintenues, mais les phares sont désormais plus «déchirés» et stylisés, s’éloignant de l’univers visuel SUV. La nouvelle est également la grille, beaucoup plus basse et plus large, reflétée par une prise d’air inférieure qui rivalise en taille.

L’avant de Kauai devient fuselé et plus sportif en apparence, qui est complété par l’arrière qui a reçu le même traitement. Visible dans les optiques les plus «déchirées» et stylisées, ainsi que sur le pare-chocs, qui intègre un élément qui ressemble à une combinaison d’un diffuseur avec une plaque de protection, qui s’étend sur presque toute la largeur.

Les nouvelles extrémités ont permis au Hyundai Kauai remanié d’ajouter 40 mm à sa longueur totale.

N Line, plus sportive… en apparence

Si l’apparence de Kauai est désormais plus dynamique et sportive, qu’en est-il de la variante sans précédent N Line? Le nouveau Hyundai Kauai N Line il reçoit des pare-chocs avant et arrière spécifiques (avec un énorme diffuseur) qui accentuent sa sportivité / agressivité visuelle.

Les protections autour des passages de roue sont désormais peintes dans la couleur de la carrosserie et les roues de 18 ″ sont spécifiques. À l’intérieur, on retrouve également une combinaison chromatique exclusive, des revêtements spécifiques, des pédales métalliques, des coutures rouges, et la présence du «N» sur la poignée de la boîte de vitesses et les sièges sport.

Reste à savoir si la N Line est plus que l’apparence, c’est-à-dire si elle est également livrée avec un réglage spécifique pour la suspension, comme c’est le cas avec l’i30 N Line. La seule différence annoncée réside dans l’exactitude de la direction de la N Line, mais uniquement et uniquement lorsqu’elle est associée au plus puissant 1.6 T-GDI 4WD.

Et toujours rien sur le prometteur Kauai N.

En parlant de dynamique …

… Le Hyundai Kauai est, encore aujourd’hui, l’un des SUV / multisegments les plus intéressants du segment de la conduite. La marque coréenne annonce cependant une série de révisions en termes de direction et de suspension pour le modèle remanié. Devrions-nous nous inquiéter?

L’objectif de Hyundai est que ces révisions assurent une marche plus douce et des niveaux de confort accrus, mais que, cependant, «le caractère sportif de Kauai ne se dégrade pas» – nous l’espérons…

Les ressorts, amortisseurs, barres stabilisatrices ont été modifiés pour mieux s’adapter au nouveau Continental Conti Premium Contact 6 (à la place du Conti Sport Contact 5) qui s’adaptent aux modèles à roues de 18 ″ – la seule taille de roue disponible sur Kauai au France, sauf électrique -, et pour augmenter les niveaux de confort et d’isolation.

Le raffinement du véhicule – NVH ou Noise, Vibrations and Rughness – a également été amélioré. C’est l’un des points les plus critiqués à Kauai pour sa combustion pure, contrairement au raffiné Kauai hybride et électrique.

À l’intérieur

À l’intérieur du Hyundai Kauai rénové, nous voyons un nouveau tableau de bord numérique de 10,25 pouces, identique à celui de la nouvelle i20. L’écran optionnel de 10,25 ″ pour le (tout nouveau) système d’infodivertissement est également nouveau.

Ligne Kauai N

Le nouveau système permet des fonctionnalités nouvelles et diverses telles que de multiples connexions Bluetooth, la division d’écran et est également livré avec la dernière mise à jour de Bluelink, qui donne accès à une série de services connectés. Apple CarPlay et Android Auto sont également disponibles, mais désormais sans fil.

De plus, il y a une console centrale redessinée, le frein à main devient électrique, nous avons un nouvel éclairage d’ambiance, ainsi que de nouvelles couleurs et matériaux disponibles. Les anneaux autour des sorties de ventilation et des haut-parleurs ont maintenant une finition en aluminium.

Enfin, les systèmes d’aide à la conduite ont également été renforcés. Le régulateur de vitesse intelligent dispose désormais de la fonction Stop & Go, et l’assistance à l’évitement de collision avant permet, en option, de détecter les cyclistes.

Il y a de nouveaux assistants. Parmi eux, l’assistance au suivi de voie, qui ajuste automatiquement la direction pour nous aider à rester concentrés sur notre voie; ou l’Assistant à l’évitement de collision transversale arrière, associé au 7DCT, qui tente d’éviter les collisions en marche arrière s’il détecte un véhicule.

Quand arrive?

Le Hyundai Kauai remanié et le nouveau Kauai N Line commencent à atteindre divers marchés vers la fin de l’année, avec l’apparition du Kauai Hybrid début 2021. Concernant Kauai Electric, il faudra attendre un peu plus longtemps, mais sa révélation arrive bientôt.

