Plus de salaires: des conseils pour des négociations salariales réussies

Qui ne veut pas plus d’argent sur son compte à la fin du mois? Ces cinq questions clés peuvent vous aider à préparer avec succès votre négociation salariale et à augmenter vos revenus.

Négocier votre propre salaire est important non seulement lors de l’entrée dans un emploi, mais aussi si vous travaillez dans votre entreprise depuis longtemps. Mais comment bien négocier? Que devez-vous considérer pour obtenir un salaire plus élevé de la part du patron ou du responsable des ressources humaines?

Afin de ne pas laisser le succès d’une négociation au hasard, certaines conditions doivent être remplies. Cela comprend une stratégie bien pensée, un bon timing et du tact. Et même si vous ne pouvez pas anticiper toutes les éventualités d’une situation de négociation, une bonne préparation vous rapprochera significativement de votre objectif.

Utilisez les questions suivantes pour préparer au mieux votre négociation salariale.

1. Quel salaire souhaitez-vous toucher?

Pour déterminer l’objectif monétaire de vos négociations, vous devez d’abord être en mesure d’évaluer la valeur de votre travail. Vous devez également savoir comment votre salaire actuel est constitué. N’oubliez pas d’inclure les avantages supplémentaires de votre employeur dans ce calcul: les formations complémentaires sont-elles financées? Avez-vous également un téléphone portable professionnel ou même une voiture de société à votre disposition?

Comparez maintenant votre salaire avec celui des autres. Orientez-vous vers des activités appropriées dans votre entreprise ou succursale! Quel salaire les employés qualifiés comparables ayant une expérience similaire dans des postes connexes reçoivent-ils? Tenez compte des différences régionales de paiement. Vous pouvez rechercher ces informations sur Internet, les découvrir à l’aide de candidatures pour les postes pertinents ou demander à des amis et connaissances. Votre salaire moyen est-il nettement inférieur ou supérieur?

Maintenant, apportez votre idée d’un salaire raisonnable au point. Vos considérations doivent être à long terme. Demandez-vous si vous préférez négocier de petites négociations progressives et donc plus fréquentes pour vous et votre manager, ou si vous préférez négocier des augmentations plus importantes. Enfin, préparez une offre concrète que vous pourrez faire à votre patron.

Avec cette offre, vous spécifiez la limite supérieure. Votre partenaire de négociation fixera la limite inférieure avec son offre. Pensez aux offres que vous accepteriez en plus de l’augmentation du salaire fixe: paiements ponctuels, avantages en nature, rabais employés ou encore plus de jours de vacances. Soyez créatif – plus vous en avez, plus vous serez flexible et donc plus prometteur.

2. Quels sont les arguments en faveur d’une augmentation?

Faites une liste de vos réalisations et réussites. S’il vous est difficile de reconnaître vos réalisations spéciales dans votre travail quotidien, tenez un journal de vos activités et enregistrez à la fois le travail supplémentaire, les heures supplémentaires et le succès. Formulez une valeur ajoutée positive à partir des points de votre liste de services. Vous pouvez également mettre cette valeur ajoutée dans le futur et vous référer à votre motivation particulière pour les projets à venir.

Donnez la priorité à vos arguments, utilisez d’abord le plus faible et gardez ce que vous pensez être le plus convaincant jusqu’à la fin. Soit dit en passant, on y voit parfois un avantage psychologique par rapport à vos supérieurs d’un salaireAdaptation au lieu d’un salaireaugmenter pour parler – après tout, vous êtes également préoccupé par un paiement mieux adapté à votre performance.

Réfléchissez aux éventuels contre-arguments de votre patron afin de préparer des réactions appropriées et de réfuter ses objections. En tant que petite aide à la carabine, vous pouvez rechercher des réponses rapides aux objections les plus courantes sur Internet.

3. Quel est le meilleur moment pour négocier?

Prof. Dr. Norbert Rohleder est professeur de gestion des ressources humaines et d’interaction sociale à l’Université des sciences appliquées de Mayence.

Les augmentations de salaire sont appropriées si, par exemple, le profil de votre poste change et que l’on vous attribue un domaine de responsabilité plus large ou si plus de responsabilités sont attribuées. Mais même sans changer votre profil de poste, les rendez-vous réguliers pour des paiements de salaire plus élevés sont légitimes – l’intervalle auquel cela est approprié dépend du secteur ou même de l’entreprise. Dans de nombreuses entreprises, les entretiens d’évaluation sont institutionnalisés à la fin ou au début de l’année – il ne s’agit généralement pas uniquement de retours d’expérience, d’accords d’objectifs, d’évaluations et de mesures de développement, mais également de l’évolution des rémunérations. Utilisez un entretien d’employé planifié pour votre négociation salariale ou ajustez un moment approprié pour cet entretien. Lors de votre demande, notez l’état d’esprit général de l’entreprise et utilisez une «situation météorologique générale» positive dans l’équipe ou en général dans l’entreprise. De bonnes données économiques dans l’industrie ou des accords commerciaux réussis auront un impact positif sur vos préoccupations. Alors que personne ne veut vous parler de votre salaire lorsque les rapports trimestriels sont en attente ou qu’une commande importante a été perdue.

4. Avec qui négociez-vous?

Alignez vos tactiques de négociation avec l’autre partie! Entamez-vous une conversation avec le service des ressources humaines de votre entreprise, avec lequel vous avez par ailleurs peu de contacts? Alors vous ne devriez pas aborder la négociation trop directement. Expliquez que vous souhaitez parler de votre perspective professionnelle et des opportunités de développement dans l’entreprise. Si, en revanche, vous négociez avec votre supérieur hiérarchique, vous devez également prendre en compte les caractéristiques personnelles de votre partenaire de négociation. Si vous connaissez votre patron, par exemple, en tant que superviseur sobre et axé sur les faits, concentrez-vous sur les faits. S’il est un chef d’équipe empathique, il peut être judicieux d’inclure des informations personnelles dans votre argumentation.

5. Comment vous comportez-vous si vous n’atteignez pas votre objectif de négociation?

Préparez un plan B! Cela ne doit pas signifier menacer de mettre fin au travail ou de changer d’emploi si vos idées ne sont pas satisfaites. Même les déclarations de pitié sur l’augmentation des coûts privés ou les commentaires comparatifs sur les collègues ou leur paiement ne vous aideront pas à atteindre votre objectif. Cela ne fait qu’affaiblir vos bons arguments ou susciter des doutes chez votre patron sur votre aptitude en tant que joueur d’équipe fidèle. L’insatisfaction personnelle face à la situation de l’emploi – le problème le plus pressant n’est peut-être pas un salaire trop bas – n’est en aucun cas une aide appropriée dans les négociations salariales.

Au lieu de cela, revenez à vos alternatives envisagées précédemment (voir question 1) et offrez des accords tels que des paiements de bonus liés aux performances, des horaires de travail plus flexibles ou plus de jours de vacances. Une tentative ratée pour atteindre l’augmentation souhaitée doit également être réservée comme une expérience rentable qui pourrait vous aider à améliorer votre position au tour suivant. Apprenez de vos propres erreurs et mauvaises décisions! Passez ensuite à la prochaine négociation – et elle arrivera certainement – avec un plan plus précis et une confiance en soi renforcée.

Quelle que soit la manière dont la négociation se termine: enregistrez tous les accords – y compris un nouveau rendez-vous éventuellement déjà organisé – dans un court e-mail à la personne à qui vous parlez. Il n’y a donc pas de malentendus plus tard.

Dernier point mais non le moindre: une négociation salariale signifie avant tout une chose: négocier. Ne soyez donc pas impressionné par la première réaction de votre homologue à votre offre et n’acceptez pas immédiatement la première offre. Faites un suivi avec confiance et détermination sans exagérer la négociation. Une certaine persévérance sera payante. En fin de compte, votre initiative est demandée – n’attendez pas qu’on vous propose une augmentation, mais faites plutôt part de vos préoccupations à vos supérieurs avec confiance et avec des arguments concluants.

