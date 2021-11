Plus de quarante mille fans méchants signent une pétition pour garder James Corden hors du film

Habituellement, nous voyons des fans demander aux studios de mettre leur star préférée dans un rôle de premier plan dans un film, mais l’annonce que Méchant va enfin de l’avant avec la production a vu une pétition adressée à Universal pour garder un certain acteur hors du film. Un appel aux armes dirigé par des fans a amassé plus de 41 000 signatures au moment de la rédaction exigeant que Chats La star James Corden ne sera en lice pour aucun rôle dans la prochaine adaptation de la comédie musicale populaire de Broadway, qui raconte l’histoire des sorcières d’Oz avant l’arrivée de Dorothy sur le dos d’un ouragan.

Les fans attendaient de voir une adaptation sur grand écran de Méchant depuis le début de son développement en 2004, un an après que la comédie musicale a fait ses débuts à Broadway avec Idina Menzel et Christine Chenoweth dans les rôles principaux d’Elphaba et Glinda respectivement. Au cours de la semaine dernière, il a été annoncé que ces rôles seraient repris par Cynthia Erivo et Ariana Grande, ce qui a amené les fans à se demander qui d’autre sera jeté dans le fantasme musical et, plus important encore, qui ils ne veulent certainement pas voir ajouté. à la liste des étoiles. En haut de cette liste en particulier se trouve James Corden, plus marmite que marmite.

Une pétition créée sur Change.Org a pour objectif très simple et précis de garantir que le comédien britannique et animateur de fin de soirée ne puisse jamais voir le sorcier et qu’il soit envoyé sur la mauvaise voie. Créée par Mikel Miller, la pétition livre l’un des énoncés de mission les plus courts et les plus définis jamais vus sur le site, en lisant : « James Corden ne devrait en aucun cas être dans ou près de la production de Méchant le film. C’est à peu près tout. »

Tandis que James Corden semblait avoir agacé la plupart de la population britannique il y a longtemps, il est devenu un élément régulier de la télévision américaine de fin de soirée lorsqu’il a pris la relève en tant qu’animateur de Le spectacle tardif en 2015. Cependant, une récente série d’apparitions dans des films musicaux, dans l’adaptation sur grand écran désormais tristement célèbre de la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber Chats, Le bal et Camila Cabello d’Amazon Prime avec Cendrillon, ont amené les gens à croire que Corden est devenu une sorte de Jonas pour toute production musicale avec laquelle il entre en contact. Et cela n’inclut pas seulement les films musicaux.

Corden a été torréfié, et continue de l’être, pour avoir dirigé un flashmob musical qui a arrêté la circulation afin de promouvoir Cendrillon, qui a vu de nombreux commenter la vidéo de ses singeries avec la suggestion générale que la circulation n’aurait pas dû s’arrêter. Avec une liste prolifique d’apparitions à la télévision et au cinéma, il est difficile d’éviter de voir le visage de Corden apparaître quelque part à un moment donné, et cela ne semble qu’alimenter le souhait de beaucoup qu’il disparaisse pendant un certain temps. Qu’Universal reprenne cette répugnance absolue pour l’hôte de l’émission de discussion et abandonne tout projet de l’inclure dans Méchant – si effectivement de tels plans existent dans l’esprit de l’un des directeurs de casting – c’est quelque chose que nous devrons attendre pour le découvrir. Cependant, il est sûr de dire que si Corden est vu n’importe où près de la production, il y aura probablement plus qu’une foule en colère de Munchkins l’attendant à l’extérieur. Vous pouvez signer la pétition vous-même sur Change.Org.

Sujets : méchant