Plus de puissance et un peu moins d’autonomie pour la nouvelle version hybride rechargeable de l’Audi A3 Sportback

Après quelques mois, nous avons rencontré la première variante hybride brancher de la nouvelle génération de l’Audi A3, l’A3 Sportback 40 TFSI et, maintenant, il est temps de découvrir la deuxième variante de «brancher» la compacte allemande, celle-ci appelée A3 Sportback 45 TFSI e.

Équipé du même 1,4 l essence de 150 ch et 250 Nm qui apparaît associé à un moteur électrique de 109 ch (80 kW) et 330 Nm, l’Audi A3 Sportback 45 TFSI et a une puissance maximale combinée de 245 ch et un couple 400 Nm, une valeur supérieure à 204 ch (150 kW) et 350 Nm présentée par l’A3 Sportback 40 TFSI e.

Ce gain de puissance et de couple (plus 41 ch et 50 Nm) est obtenu, selon Audi, grâce au Logiciel de contrôle. Tout cela permet à cette Audi A3 hybride brancher atteindre 0 à 100 km / h en seulement 6,8s et atteindre 232 km / h de vitesse maximale (l’A3 Sportback 40 TFSI et annonce 7,6s en 0 à 100 km / h et 227 km / h).

Gagne en puissance, perd (peu) d’autonomie

Comme son frère moins puissant, l’A3 Sportback 45 TFSI dispose d’une batterie lithium-ion d’une capacité de 13 kWh. En parlant de cela, il peut être rechargé avec une puissance maximale de 2,9 kW, en prenant environ cinq heures pour se recharger dans une prise domestique.

Quant à l’autonomie en mode 100% électrique (mode dans lequel cette A3 Sportback 45 TFSI démarre toujours), en utilisant uniquement le moteur électrique qui est incorporé dans la boîte de vitesses automatique à double embrayage S clonic, nous pouvons accélérer à 140 km / h et parcourir jusqu’à 63 km (Cycle WLTP) par rapport aux 67 km annoncés par le 40 TFSI e.

Au total, il existe quatre modes de conduite: 100% électrique, «Auto Hybrid», «Battery Hold» (qui maintient la batterie à un certain niveau) et «Battery Charge» (qui permet de charger la batterie via le moteur thermique).

Équipé avec pack «Pack style noir», l’A3 Sportback 45 TFSI et présente des détails et des équipements noirs tels que des roues de 17 pouces, des freins plus gros avec étriers peints en rouge, le système Audi drive select, des vitres arrière teintées ou la climatisation bi-zone. Les phares Matrix LED sont disponibles en option.

L’Audi A3 Sportback 45 TFSI n’a toujours pas de date d’arrivée ni de prix estimé pour le France et voit son prix à partir de l’Allemagne à 41 440 euros.