Plus de photos émergent de Steve Coogan dans le rôle de Jimmy Savile pour une nouvelle série

L’acteur de 56 ans a tourné de nouvelles scènes pour le prochain spectacle avec la coiffure blonde signature et se dirige vers une boîte de nuit à Manchester.

Coogan portait également une veste en tweed avec une chemise blanche qui avait été associée à une cravate et à un pantalon rouge foncé, pour représenter le défunt DJ pédophile.

Le comédien assumera le rôle qui devrait explorer l’ascension de Savile dans le monde du divertissement en tant que l’un des présentateurs de télévision les plus populaires de la BBC, ainsi que les allégations d’abus sexuels qui ont éclaté après sa mort en 2011 à l’âge de 84 ans.

Les crimes de Savile n’ont été révélés qu’après sa mort, lorsque des centaines de survivants se sont courageusement avancés et ont partagé leurs histoires sur les abus qu’ils ont subis de sa part.

Et lorsque la mini-série a été annoncée, des inquiétudes ont été soulevées quant à savoir s’il était de mauvais goût de dramatiser les actes odieux du présentateur de télévision décédé.

Cependant, selon la BBC, la série a été réalisée avec « sensibilité et respect », et la réalisatrice Sandra Goldbacher a expliqué plus en détail : « Le compte est une occasion unique de donner une voix aux survivants de Savile, les personnes qui ont inspiré ce projet.