Plus de personnages de Netflix Marvel apparaîtront dans le MCU taquine Kevin Feige

Charlie Cox restera le seul et unique casse-cou de Marvel, car Kevin Feige a récemment déclaré que ce rôle ne serait pas refondu pour l’univers cinématographique Marvel. Feige a pris soin de ne pas officiellement confirmer que l’arrivée de Cox est imminente, car il a refusé de dire avec certitude que cela se produisait, notant seulement que si Matt Murdock devait apparaître dans le MCU, ce serait avec Cox dans le rôle. C’était suffisant pour enthousiasmer de nombreux fans car cela laisse entendre que Cox apparaîtra dans ce rôle, et probablement très bientôt.

Les fans de Marvel seront heureux de revoir Matt Murdock de Cox, et il en va de même pour Kingpin de Vincent D’Onofrio, qui, selon les rumeurs, se présenterait dans Oeil de faucon. Ces discussions amènent également les fans à s’interroger sur le statut des autres personnages de Defenders-Verse de Netflix : casse-cou, Jessica Jones, Luc Cage, Poing de fer, et Le punisseur. Kevin Feige a été directement demandé par Screen Rant après l’annonce de Cox si le public pouvait revoir ces autres héros à l’écran dans un proche avenir, et voici ce qu’il avait à dire.

« Je dis toujours que chaque fois qu’un personnage revient dans le bac à sable Marvel, cela devient un autre outil dans la capacité de narration du MCU. Comme je l’ai déjà dit, la bonne nouvelle est que tout sera révélé lorsque les gens regarderont enfin. »

Kevin Feige essaie évidemment d’éviter de spoiler ici, mais cela semble être une bonne nouvelle en lisant entre les lignes. Il insinue peut-être que l’arrivée d’un personnage majeur des émissions Netflix ouvre la porte à d’autres à suivre dans le MCU, comme cela pourrait être le cas avec Kingpin dans Oeil de faucon. Ses commentaires supplémentaires sur l’encouragement des fans à attendre pour regarder et voir ce qui se passe suggèrent que Marvel a une grosse surprise dans sa manche qui sera révélée dans un proche avenir. Comme Feige l’a déjà taquiné avec l’arrivée de Charlie Cox, il reste à voir exactement quand, où et comment le personnage entrera dans la mêlée.

L’une des rumeurs les plus populaires est que Charlie Cox reviendra en tant que Daredevil dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison ce mois-ci. Certains fans, même s’ils ont vu une partie de son corps dans l’une des remorques, une affirmation que Cox nierait peu de temps après. L’acteur a déclaré qu’il appréciait les fans qui se tenaient à son retour au fil des ans. Cependant, parce que tant de temps s’est écoulé depuis la fin de l’émission Netflix, Cox a également suggéré que son retour potentiel serait une variante de Daredevil, et pas nécessairement exactement les mêmes que les fans de Matt Murdock avaient appris à connaître au cours des trois saisons de Netflix.

« Écoutez, beaucoup de temps s’est écoulé, alors Dieu sait si quelque chose peut nous aider à l’avenir. Je ne sais vraiment pas », a récemment expliqué Cox, selon DriiftyFilm sur YouTube. « Évidemment, si quelque chose devait arriver, ce serait passionnant. Mais comme suffisamment de temps s’est écoulé, j’imagine que cela devrait être une sorte de réimagination. En supposant qu’ils choisissent de nous utiliser, ce serait un scénario intéressant, car ce serait une réimagination mais avec les mêmes fondements. Donc, je ne sais pas à quoi cela ressemblerait. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira le 17 décembre 2021, ce qui pourrait inclure ou non le retour de Matt Murdock de Charlie Cox. Cette nouvelle nous vient de Screen Rant.





