Plus de nouveaux jeux à lancer gratuitement avec PS Plus

Une chose avec laquelle Sony a eu beaucoup de succès – et que les abonnés semblent apprécier – est le lancement de jeux gratuits dans le cadre de PlayStation Plus. Dans le passé, des titres comme Rocket League et Fall Guys ont explosé en popularité dans le cadre de cette initiative, tandis que plus récemment, nous avons vu Destruction AllStars abandonner son prix de lancement de 69,99 € au profit d’être donné au lancement aux membres.

Selon PlayStation bigwig Jim Ryan, cela va continuer. «Nous voyons que c’est une manière très intéressante et innovante de publier des jeux et de rendre les jeux disponibles à nos abonnés», a-t-il déclaré à propos des sorties PS Plus du premier jour dans une interview avec GQ. « Cela fonctionne pour nous en tant qu’éditeur et nous savons que les abonnés à PlayStation Plus l’adorent. »

Appréciez-vous le lancement de tout nouveaux jeux PlayStation dans le cadre de PS Plus, et quels sont quelques exemples de titres à venir que vous aimeriez télécharger le premier jour avec votre abonnement? Obtenez plus que ce que vous avez négocié dans la section commentaires ci-dessous.