Plus de la moitié des batailles PvP de contrôle dans Destiny 2 sont décidées avant qu’un seul coup ne soit tiré, selon Bungie.

Le retour de l’appariement basé sur les compétences, ou SBMM, à Destin 2Le mode PvP principal de a été confirmé par Bungie hier. Des ajustements de matchmaking seront apportés, y compris l’inclusion de « SBMM lâche » dans la liste de lecture Control au début de la saison 18 le 23 août, selon un article du blog This Week at Bungie. Il s’agit de « la version initiale » d’une refonte plus complète du matchmaking qui durera jusqu’à la saison 19.

Le long document explique en détail pourquoi ce changement est nécessaire, probablement en prévision de la réaction attendue des joueurs PvP. Dans ce document, Bungie souligne l’ampleur de l’écart entre les joueurs du haut et du bas en utilisant le mécanisme de matchmaking basé sur la connexion existant. La statistique surprenante est la suivante : « Dans Control, les écarts de compétences au sein d’une équipe peuvent être importants – plus de 50 % des matchs ont une disparité de compétences d’au moins 900 entre le meilleur et le pire joueur, ce qui est si grand que le résultat est déjà décidé. avant qu’un seul coup ne soit tiré.

Le nombre de compétences dont il est question ici est une statistique secrète conservée par Bungie, qui semble tenir compte de tout, des éliminations, des décès et des victoires rondes aux chargements (jusqu’à tous les mods que vous avez pu porter) et les temps de réaction. Sur une échelle de 2 000 points, Bungie affirme qu ‘ »il n’y a pratiquement aucune probabilité pour que le joueur le moins qualifié gagne un combat 1 contre 1 après avoir atteint une différence de 600″.

SBMM était auparavant activé dans les modes Contrôle et autres modes PvP de Destiny 2. En partie à cause de l’utilisation par Destiny 2 de connexions peer-to-peer plutôt que de serveurs dédiés, cela a suscité la controverse à l’époque. La décision de donner la priorité aux compétences plutôt qu’à la qualité de la connexion entraînait souvent des décalages, des téléportations de joueurs et des tirs manqués. Des temps d’attente plus longs ont affecté les joueurs aux extrémités les plus élevées et les plus basses du spectre des compétences. Cela dit, j’ai aussi eu l’impression que les influenceurs qui gagnent leur vie en compilant des killstreaks en PvP contre des joueurs moins expérimentés étaient un peu à blâmer pour le contrecoup. Contre des joueurs de niveau équivalent, les coups de pub flashy avec de nouvelles armes saisonnières sont beaucoup plus difficiles.