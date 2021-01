Plus de la moitié des Américains ont été confrontés au verrouillage des jeux vidéo

La pandémie COVID-19 a conduit à un arrêt brutal de la normalité, faisant de la maison le lieu symbolique de ce moment historique particulier. Dans une telle situation, jeux vidéo ils se sont avérés être un support valable pour surmonter la solitude, l’ennui et le malaise familial. Sans surprise, d’un point de vue économique, l’industrie du jeu vidéo a été parmi les rares à enregistrer une croissance en 2020 (égale à + 20% par rapport à 2019), contrairement à d’autres secteurs qui stagnent actuellement. Ce n’est pas étonnant: en prenant les États-Unis comme point de référence, plus de la moitié de la population s’est tournée vers les jeux vidéo pour faire face au verrouillage à domicile.

Des données plus spécifiques proviennent de l’enquête SuperData, selon laquelle 55% des Américains a choisi le jeu vidéo comme outil de divertissement lors de la première phase du verrouillage en raison de la pandémie toujours en cours. Voici d’autres chiffres: 66% des consommateurs âgés de 18 à 24 ans ont joué à plusieurs jeux sur console, tandis que 60% ont joué à plusieurs titres pendant appareils mobiles, puis les smartphones et les tablettes. Cela a accentué la différence entre les achats numériques (qui se développent depuis plusieurs années) et les achats physiques.

L’enquête SuperData révèle également que 27% des personnes – environ 1 sur 4 – ont utilisé des jeux vidéo pour rester en contact avec des amis. Ici parce que Animal Crossing: Nouveaux horizons et parmi nous étaient les phénomènes de jeux vidéo les plus représentatifs de 2020: leurs mécanismes vous permettent d’interagir avec d’autres amis / joueurs. En particulier, Animal Crossing (qui est exclusif à Nintendo Switch) était le symbole du jeu vidéo de la phase initiale de la pandémie, remplacé plus tard par le phénomène Among Us, qui a enregistré au mois de novembre près d’un demi-milliard d’utilisateurs actifs. La renommée des deux jeux a également été renforcée par Politique américaine. Il se souviendra de l’île de Joe Biden dans Animal Crossing pendant la campagne présidentielle, ou des jeux de la membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez de Among Us a suivi sur Twitch par 435 000 utilisateurs simultanés.

Au-delà des cas flagrants qui viennent d’être mentionnés, il existe d’autres titres qui ont renforcé leur popularité pendant la pandémie. L’un est Pokémon GO, qui est resté sur la crête de la vague même s’il n’est plus possible de quitter la maison pour capturer les monstres emblématiques via son smartphone. En effet, ces derniers mois, la maison de développement Niantic a pris très soin de mettre à jour le jeu pour mobile pour le rendre conforme aux règles de sécurité contre la propagation du virus. L’autre jeu imparable est Fortnite, particulièrement fort pour les événements qui vont au-delà de l’action du «jeu vidéo», comme les concerts et les projections numériques. Une véritable révolution du divertissement. Selon SuperData, ces chiffres découlent de la situation exceptionnelle qui affecte le monde entier, et il n’est pas certain qu’ils seront confirmés l’année prochaine. Cependant, la société affirme également que « les habitudes à long terme formées lors du verrouillage sont là pour rester ».