Les naissances jumelles se multiplient, selon une nouvelle étude. Dans le monde, plus de jumeaux naissent que jamais auparavant.

Depuis les années 1980, le taux de naissances gémellaires dans le monde a augmenté de plus de 30%, passant de 9 naissances gémellaires pour 1 000 accouchements en 1980-1985 à 12 naissances gémellaires pour 1 000 accouchements en 2010-2015.

De plus, le nombre absolu de livraisons jumelées a augmenté de 42% au cours de cette période, passant de 1,1 million de livraisons jumelles au début des années 80 à 1,6 million de livraisons au début des années 2010. À titre de comparaison, le nombre total de naissances dans le monde n’a augmenté que de 8% au cours de la même période.

La procréation médicalement assistée, qui comprend la fécondation in vitro (FIV), ou lorsqu’un ovule est fécondé avec du sperme dans une boîte de laboratoire et transféré dans l’utérus, peut en grande partie expliquer cette augmentation, ont déclaré les auteurs. La FIV augmente les chances de jumeaux si plus d’un embryon est transféré.

Cependant, certaines régions du monde peuvent avoir atteint un «jumelage maximal», car les spécialistes de la fertilité réduisent le nombre d’embryons transférés par FIV.

« Les nombres relatifs et absolus de jumeaux dans le monde sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été depuis le milieu du XXe siècle, et il est probable que ce soit un niveau record », co-auteur de l’étude Christiaan Monden, professeur de sociologie à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, dit dans un communiqué . « Ceci est important car les accouchements jumeaux sont associés à des taux de mortalité plus élevés chez les bébés et les enfants et à plus de complications pour les mères et les enfants pendant la grossesse, pendant et après l’accouchement. »

Plus de femmes ont des enfants à un âge plus avancé, ce qui peut également expliquer en partie l’augmentation des naissances jumelles, car les femmes plus âgées sont plus susceptibles de concevoir des jumeaux, ont déclaré les auteurs.

En rapport: Voir double: 8 faits fascinants sur les jumeaux

Plus de multiples

Les chercheurs de l’étude ont analysé les informations sur les naissances gémellaires de 165 pays entre 2010 et 2015. Pour 112 de ces pays, les chercheurs ont également obtenu des informations sur les naissances gémellaires entre 1980 et 1985, ce qui a permis une comparaison entre ces périodes.

Les chercheurs ont constaté qu’au cours de la période de trois décennies, le taux de natalité des jumeaux a augmenté de plus de 10% dans 74 des 112 pays.

L’augmentation est principalement due à l’augmentation du nombre de jumeaux dizygotes ou fraternels; taux de monozygote, ou jumeaux identiques sont restés à peu près les mêmes dans le monde, avec environ 4 naissances de jumeaux identiques pour 1 000 accouchements.

Au niveau du continent, l’Amérique du Nord a connu la plus forte augmentation des naissances gémellaires, avec une augmentation de 71% du taux de naissances gémellaires sur la période de trois décennies, suivie de l’Europe, avec une augmentation de 58%, et de l’Océanie, avec 46% monter.

Carte montrant la variation en pourcentage du taux d’accouchements jumelés par pays de 1980-1985 à 2010-2015. (Crédit d’image: Monden et al. Reproduction humaine. Mars 2021 / CC BY-NC 4.0)

L’Afrique a les taux les plus élevés de jumeaux au monde, avec environ 17 naissances de jumeaux pour 1 000 accouchements; mais le taux est resté pratiquement inchangé tout au long de la période d’étude de trois décennies. On pense que certaines populations en Afrique peuvent être génétiquement plus enclines à avoir des jumeaux, par rapport aux populations d’autres régions du monde.

« Dans les deux périodes, l’Afrique a eu les taux de jumelage les plus élevés et il n’y a pas eu d’augmentation significative au fil du temps. Cependant, l’Europe, l’Amérique du Nord et les pays océaniques rattrapent rapidement leur retard », a déclaré Monden.

Mais il existe une grande différence entre les chances de survie des jumeaux nés dans des pays riches et des pays à faible revenu.

<< Il faut accorder plus d'attention au sort des jumeaux dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En Afrique subsaharienne, en particulier, de nombreux jumeaux perdront leur co-jumeau au cours de leur première année de vie, environ deux à trois cents mille chaque année », a déclaré le co-auteur de l'étude Jeroen Smits, professeur de développement économique et humain comparé à l'Université Radboud aux Pays-Bas.

Les chercheurs appellent à un meilleur suivi des naissances gémellaires, en particulier dans les pays à faible revenu, car des données fiables font défaut pour bon nombre de ces domaines, ce qui est la principale limite de l’étude.

Des études futures sont nécessaires pour déterminer si les taux de jumelage ont effectivement atteint un sommet dans les pays à revenu élevé; et comment l’augmentation de la procréation médicalement assistée dans les pays à revenu faible et intermédiaire affectera les taux de jumeaux dans ces régions.

La nouvelle étude a été publiée jeudi 11 mars dans la revue Human Reproduction.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.