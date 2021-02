Plus de gens préfèrent regarder la télévision avec leur chien que la famille affirme une nouvelle étude

Plus de gens que vous ne le pensez préfèrent regarder la télévision avec leurs chiens, puis regarder avec leur propre famille. La nouvelle provient d’une étude menée le mois dernier. Le studio a également révélé d’autres informations intéressantes, notamment le fait que près de 60% des propriétaires de chiens affirment que leurs amis à quatre pattes ont des émissions et des films préférés. En ce qui concerne les genres que les chiens préfèrent, la comédie était le numéro un, mais l’action est juste en dessous au numéro deux. Des films spécifiques n’ont pas été inclus dans les résultats de l’étude.

Rover a interrogé 1 000 propriétaires de chiens américains en janvier et leur a posé des questions sur la consommation de divertissement à la maison avec leurs animaux de compagnie. Ils ont constaté que 78% des Américains disent regarder la télévision avec leur chien très souvent ou toujours, et 90% disent qu’ils regardent plus la télévision et diffusent plus de contenu depuis le début de la crise de santé publique. 42% des parents d’animaux disent qu’ils regardent de 8 à 15 heures de télévision ou de films par semaine et 21% disent qu’ils regardent plus de 16 heures par semaine. Il s’avère que plus de 40% des propriétaires de chiens interrogés préfèrent consommer des divertissements avec leurs chiens, même lorsqu’ils sont interrogés sur leur propre famille.

Sur ces 40% de propriétaires de chiens qui préfèrent regarder la télévision avec leur chien plutôt qu’avec leur partenaire, amis ou enfants, 57% d’entre eux attendent que leur chien soit dans la pièce avant de commencer une émission ou un film. L’étude indique que 70% des propriétaires de chiens s’assurent que leur chien est agréable et confortable avant de commencer une émission de télévision ou un film et que 72% des personnes interrogées préparent une collation pour leurs compagnons à fourrure. Certains propriétaires d’animaux «disent même qu’ils se déplacent pour donner leur place à leur chien ou laisser leur chien s’allonger dessus même s’ils ne peuvent pas voir la télévision».

L’étude Rover indique également que les 2/3 des propriétaires de chiens laissent leur téléviseur allumé lorsqu’ils quittent la maison, tandis que 80% affirment que leurs chiens aboient et réagissent aux émissions de télévision et aux films à des moments différents. Beaucoup de gens passent de plus en plus de temps à l’intérieur à cause de la pandémie, de sorte que certains chiens pourraient en avoir assez de leurs propriétaires en ce moment. Il n’y a aucun moyen d’interroger les chiens pour obtenir ces données, mais cela semble logique.

Quant à beaucoup d’humains préférant passer du temps avec leurs chiens, ce n’est pas vraiment une nouvelle révolutionnaire. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont décidé que les chiens étaient de meilleurs compagnons que les humains et s’en tenaient à les accompagner par rapport aux autres humains, y compris la famille et les amis. Malheureusement, les chats n’ont pas été inclus dans ce sondage, bien qu’ils aiment souvent faire leurs propres choses, ce qui n’a souvent pas grand-chose à voir avec une nouvelle émission de télévision ou un nouveau film. Vous pouvez consulter le reste des résultats de l’étude sur le site Web de Rover.