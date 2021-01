Plus de films Avengers arrivent finalement, mais pas dans Marvel Phase 4

Avengers: Fin de partie a amené la liste originale des Avengers à une fin pleine d’action et chargée d’émotion, mais le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a maintenant confirmé que l’équipe de super-héros reviendrait … mais pas encore. Récemment demandé si le public verrait un jour un Avengers équipe à nouveau sur grand écran, Feige a révélé que c’était inévitable.

« Je devrais le penser. Je devrais dire oui, à un moment donné. »

Bien qu’ils aient déjà eu une énorme influence sur le paysage cinématographique moderne, les studios Marvel ont encore de grands projets pour leurs projets futurs. Avengers: Fin de partie a vu le studio rassembler un vaste éventail de personnages de l’univers partagé pour une épopée de film de bande dessinée qui ressemblait à la fin de la dernière décennie de films, mais cela servira également de nouveau départ, avec MCU prêt à introduire toutes sortes de nouveaux personnages et idées qui avancent. Dans cet esprit, y a-t-il de la place pour le Avengers plus? Une équipe qui semble maintenant plutôt pittoresque lorsqu’elle est comparée à ce que le MCU a en réserve.

La phase 4 de Marvel, qui commence ce mois-ci avec la série Disney + WandaVision, a déjà l’air incroyablement bondé. Veuve noire commencera les aventures cinématographiques de la phase 4, si jamais elle sortait, avec un total de 11 films devant suivre, sans parler de plusieurs séries télévisées en première sur Disney + qui croiseront le MCU et ajouteront l’univers en constante croissance.

Précédemment, Kevin Feige a déjà déclaré qu’il n’y aura pas de Avengers film en phase 4, ce qui est logique compte tenu du nombre de films et d’émissions déjà impliqués. « Nous avons eu un film cette année appelé Avengers: Fin de partie, et c’est vraiment une fin, comme vous l’avez vu, pour tant de ces personnages », a-t-il déclaré en 2019. « Donc, la phase 4 concerne les débuts, et la phase 4 concerne les débuts. apprendre de nouvelles choses sur les personnages que vous pensez déjà connaître, comme Black Widow; rencontrer de nouveaux personnages incroyables comme The Eternals et Shang-Chi[.] »

La phase 4 de Marvel devrait présenter au public des personnalités comme Shang-Chi dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui trouve Simu Liu comme le maître titulaire des arts martiaux, qui est obligé de confronter son passé après avoir été entraîné dans l’organisation Ten Rings. Sortie prévue plus tard cette année, Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera suivi avec Éternels, qui met en vedette une distribution d’ensemble comprenant Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan et Barry Keoghan. Le film suit les Éternels, qui se sont cachés pendant des milliers d’années, doivent se réunir pour protéger la Terre de leurs ennemis, les Déviants.

Tout cela sans même mentionner Mme Marvel, Kate Bishop, She-Hulk, Chevalier de la lune, et Coeur de pierre, ainsi que le redémarrage Les quatre Fantastiques et Lame. Qui a même besoin Les Vengeurs plus?

La phase 4 comprend également plusieurs suites telles que Spider-Man 3, Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor: l’amour et le tonnerre, Panthère noire II, Capitaine Marvel 2, Les gardiens de la galaxie Vol. 3, et Ant-Man et la guêpe: Quantumania. Une fois la Avengers reviennent, ils sont sûrs d’avoir un line-up très différent. Cela nous vient de l’IGN.

