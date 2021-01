Plus de détentions et d’affrontements avec la police alors que le deuxième week-end consécutif de rassemblements pro-Navalny à travers la Russie attire des foules plus petites

Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues de Russie dimanche pour demander la libération de la figure de l’opposition Alexey Navalny. Alors que la plupart se sont déroulés sans incident, certaines marches se sont transformées en confrontation entre la police et les manifestants.

Il s’agit du deuxième week-end consécutif où des foules se sont avérées soutenir le militant anti-corruption emprisonné, qui attend actuellement son procès pour avoir violé les conditions d’une peine avec sursis pour fraude. Cependant, ceux sur le terrain dans de nombreuses villes ont signalé un nombre de manifestants plus petit que samedi dernier.

À Saint-Pétersbourg, qui a connu certaines des violences les plus prononcées au cours de la dernière quinzaine, une vidéo a émergé d’une impasse tendue entre les officiers et les manifestants. Après qu’un petit groupe de policiers ait été pourchassé dans une rue de la place Sennaya de la ville, un officier, qui avait trébuché après avoir été frappé par un marcheur pro-Navalny, a sorti son pistolet de service.

D’autres clips de la deuxième plus grande ville de Russie ont montré des lignes de soldats OMON, la police anti-émeute spécialisée du pays, battant leurs boucliers et repoussant des vagues de manifestants. Plus tard dimanche, le service de presse du Comité d’enquête local a rapporté qu’un homme qui avait frappé plusieurs fois un policier à la tête avait été arrêté.

L’Union des journalistes de Russie a lancé un avertissement après la détention de 60 professionnels des médias. Au moins huit des personnes détenues par la police se trouvaient à Saint-Pétersbourg et des images montrent un journaliste vêtu d’un gilet de presse jaune fluorescent transporté dans un véhicule en attente. Les journalistes avaient été invités à porter les vêtements pour s’identifier pendant les événements.

Il y avait eu des rapports selon lesquels des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes avaient été utilisés pour disperser la foule dans le centre historique de la ville, et une vidéo montrait des manifestants hurlant après une forte explosion au-dessus de leur tête. Cependant, le ministère de l’Intérieur a nié que des flashbangs ou des gaz lacrymogènes aient été utilisés, d’autres sources suggérant qu’un manifestant avait lancé un pétard.

Malgré une diminution générale du nombre de personnes descendant dans la rue, par rapport à la semaine précédente, Novossibirsk, troisième plus grand centre urbain de Russie et centre administratif du district fédéral sibérien, a vu une foule nombreuse. Les médias locaux ont rapporté qu’au moins 5 000 personnes s’étaient rendues aux manifestations à des températures de -20 degrés Celsius (-4 Fahrenheit). Cependant, le quotidien moscovite Kommersant a déclaré que son correspondant sur le terrain pensait qu’il n’y avait que 2 000 personnes présentes et que les responsables locaux en dénombraient 1 300. Au total, plus de 150 personnes ont été arrêtées dans la ville, selon les autorités.

À Moscou, de nombreuses routes et stations de métro autour de la place Loubianka, où le Service fédéral de sécurité (FSB) a son siège, ont été fermées. Cependant, une colonne de manifestants s’est rassemblée plus à l’est près du centre de détention provisoire de Matrosskaya Tishina où Navalny lui-même est détenu. Des dizaines de personnes ont été arrêtées près de la prison, et un groupe distinct réuni à la gare voisine de Leningradsky a également été dispersé, et le service de train normal a repris en début de soirée. L’épouse de Navalny, Yulia, a également été détenue dans la capitale.

Dans le cadre de leurs tentatives pour apaiser les troubles, les forces de sécurité de la capitale auraient déployé des pistolets paralysants et des matraques électriques pour le bétail. Un homme choqué avec un engin non létal a semblé perdre connaissance avant d’être emmené par la police.

Un autre manifestant a été arrêté après s’être approché d’une ligne de soldats OMON et avoir tiré une chauve-souris de l’intérieur de sa veste. Cependant, avant qu’il ne puisse le balancer, un agent l’a jeté au sol et il a été placé en garde à vue.

Un partisan de Navalny, Dima Volzhsky, s’est rendu sur Twitter pour dire qu’il avait été détenu dans un poste de police pendant plus de trois heures. «J’ai un handicap», il a dit, « Et il est illégal de garder les gens avec eux pendant plus de trois heures. » «Ils n’ont pas permis à un avocat de m’accompagner et ont essayé de me faire répondre à des questions sans un. Je suis détenu illégalement, » il ajoutée.

Dans le même temps, le chef du Conseil présidentiel russe pour le développement de la société civile et des droits de l’homme a critiqué les rassemblements non autorisés, interdits en vertu des mesures contre les coronavirus. Valery Fadeev a dit que «Ce que nous voyons aujourd’hui n’a rien à voir avec la protection des droits ou la lutte pour une vie meilleure.» Il a ajouté que «L’appel des militants à se rendre à Loubianka, sur la place Staraya [both in Moscow], là où se trouvent les bâtiments du FSB, où se trouvent les bâtiments de l’administration présidentielle – il n’y a rien derrière cela que de la provocation.

Cependant, le gouvernement américain n’a pas tardé à publier une déclaration critiquant la réponse des autorités russes aux manifestations. Nouveau secrétaire d’État Anthony Blinken m’a dit que l’administration «Condamne l’utilisation persistante de tactiques dures contre des manifestants pacifiques et des journalistes par les autorités russes pendant une deuxième semaine consécutive. Nous renouvelons notre appel à la Russie pour qu’elle libère les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits humains, y compris Alexey Navalny.

Les partisans de l’activiste anti-corruption emprisonné ont renouvelé leurs appels à la Maison Blanche pour qu’elle applique une nouvelle vague de sanctions contre la Russie dimanche. Une lettre de la Fondation anti-corruption (FBK), créée par Navalny en 2011 et enregistrée en Russie en tant qu’agent étranger, énumère 35 personnes qui, selon elle, devraient faire l’objet de mesures punitives pour avoir été «Les alliés russes corrompus du président [Vladimir] Poutine.

Leonid Volkov, qui était autrefois chef d’état-major de Navalny, a joué un rôle important dans l’organisation des manifestations depuis la Lituanie, où il vit maintenant. Il a terminé une émission en direct appelant à la fin de la journée de protestation, car les gens avaient déjà commencé à rentrer chez eux. Volkov a ajouté qu’une nouvelle vague de manifestations serait prévue pour le 2 février, pour coïncider avec le premier jour du procès de Navalny.

