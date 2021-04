Plus de conteneurs sont perdus en mer que jamais: la précipitation et les raccourcis aggravent le problème des pénuries de copeaux

Au cours des trois premiers mois de 2021 1127 conteneurs ont été perdus du transport maritime. La marchandise perdue est estimée à environ 54 millions de dollars.

Ce chiffre est surprenant, surtout si l’on tient compte du fait que 3112 conteneurs ont été perdus en 2020. Les raisons: la précipitation et les conditions météorologiques imprévisibles qui ont affecté les navires de marchandises. Cette catastrophe a également exacerbé une pénurie de puces déjà inquiétante.

La ruée était toujours de mauvais conseillers

Le record de conteneurs perdus remonte à 2013, lorsque le bateau MOL Comfort est littéralement divisé en deux et s’est retrouvé avec ses 4 293 conteneurs au fond de la mer.

Ces conteneurs perdus finissent par causer dommages collatéraux graves à tous les types d’entreprises, y compris les grandes chaînes commerciales ou les fabricants comme Amazon ou Tesla, qui sont à court de produits dans leurs entrepôts ou sans composants pour leurs véhicules.

L’Organisation maritime internationale – qui fait partie de l’ONU et réglemente le transport maritime – n’indique pas des causes très spécifiques. Cependant, les experts dans ce domaine indiquent que les conteneurs les plus récemment perdus ils se sont retrouvés dans l’océan pacifique l’hiver dernier.

Parmi les causes sont des vents très forts auxquels ces bateaux ont fait face – Le plus violent depuis 1948 – mais aussi la pression pour reprendre l’approvisionnement de toutes sortes de marchandises à Noël et ainsi récupérer le temps perdu lors de la pandémie et de l’enfermement.

Une telle hâte signifie, par exemple, que les conteneurs ne tiennent pas bien dans les manœuvres de chargement – il y a une réglementation stricte à cet égard – ou que les capitaines ne vous écartez pas de votre cap en cas d’orage car cela vous ferait perdre du temps.

C `est vrai que le pourcentage de conteneurs perdus est très faible: 226 millions de ces conteneurs sont transportés chaque année, donc en perdre un peu plus de 1 000 ne semble pas beaucoup, mais les pertes sont importantes.

L’ensemble de ce secteur continue de susciter des débats également à la suite de l’incident avec le gigantesque navire de fret jamais donné, qui s’est coincé dans le canal de Suez il y a quelques semaines.

Qu’arrive-t-il aux conteneurs perdus?

Comme certains experts l’indiquent, il existe des systèmes qui permettent de sécuriser les conteneurs sur le navire grâce à des fermetures de sécurité qui s’accrochent les uns aux autres et rendent plus difficile pour eux de se perdre en mer. Si tel est le cas, cependant, les entreprises de transport ils peuvent aller à l’assurance ils embauchent généralement pour de tels événements.

Une fois perdus, les conteneurs ne sont pas tentés d’être sauvés de la mer, ni même de leur impact négatif potentiel sur le milieu marin. contraste avec certains effets positifs.

Une étude du Monterey Bay Aquarium Research Institute a révélé que les parois de 24 conteneurs perdus en 2004 étaient terminées devenant la surface à laquelle les balanes pourraient adhérer ou à partir desquels les prédateurs marins pourraient chasser leurs proies.

Donc ces conteneurs qui se terminent à de grandes profondeurs est devenu dans ce cas un récif artificiel et ils ont fini par attirer la vie animale en fournissant une cachette aux prédateurs.

Via | Bloomberg