Plus de combustion pure. La future Mercedes Classe C se rend à l’électrification

Texte: Carlos Moura

Date: 15 février 2021

La nouvelle génération de Mercedes-Benz Classe C, qui sera officiellement présentée le 23 février, sera la première de la marque allemande à proposer uniquement des versions électrifiées, hybrides douces et hybrides rechargeables. L’intérieur reçoit les écrans de la Classe S.

La nouvelle génération de la Mercedes-Benz Classe C sera officiellement dévoilée le 23 février prochain, lors d’un événement en ligne en raison des restrictions soulevées par la crise pandémique actuelle.

La marque de Stuttgart affirme que la nouvelle Classe C permettra la création d’un «monde plus efficace et numérique» et d’une «future zone de confort complet – un havre qui combine les opposés apparents, tels que la sportivité et le confort avec efficacité, émotion, intelligence, en plus pour définir le luxe moderne ».

« Mise à jour de la zone de confort »est la devise de la présentation numérique de la nouvelle génération de Mercedes-Benz Classe C

Mercedes-Benz ajoute que la nouvelle Classe C sera le premier modèle de production électrifié et sera le deuxième modèle de la marque allemande, après la Classe S, à être équipé de la deuxième génération de MBUX (Mercedes-Benz User Experience) , rendant son habitacle encore plus numérique et intelligent.

Inspiration dans la Classe S

L’habitacle devrait être une reconstitution à grande échelle de la Mercedes-Benz Classe S, grâce à un tableau de bord de conception similaire et un grand écran tactile sur la console centrale.

La nouvelle classe C peut hériter de l’affichage numérique de classe S

Concernant l’électrification, tout indique la disponibilité de moteurs hybrides doux dans les versions accès, les hybrides rechargeables étant réservés aux mieux équipés. Le constructeur de Stuttgart pourra lancer des moteurs à essence et diesel à assistance électrique.

Parmi les versions qui peuvent être disponibles, les points forts incluent le C300, avec traction arrière ou intégrale, et une puissance de 250 ch. Plus tard, l’hybride rechargeable, avec un moteur de 2,0 litres et plus de 500 ch, arrivera.

