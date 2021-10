Plus de cinq milliards de personnes pourraient avoir des difficultés à accéder à l’eau en 2050, selon un rapport de l’ONU

in

Plus de cinq milliards de personnes pourraient avoir des difficultés à accéder à l’eau en 2050, ont averti mardi les Nations unies, exhortant les dirigeants à saisir l’initiative lors du sommet de la COP26.

Déjà en 2018, 3,6 milliards de personnes avaient un accès insuffisant à l’eau pendant au moins un mois par an, selon un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU.

« Nous devons prendre conscience de la crise imminente de l’eau », a déclaré le chef de l’OMM, Petteri Taalas.

Le rapport « The State of Climate Services 2021: Water » arrive quelques semaines avant la COP26, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre.

L’OMM a souligné qu’au cours des 20 dernières années, les niveaux d’eau stockée sur terre – à la surface, dans le sous-sol, dans la neige et la glace – avaient baissé d’un centimètre par an.

Les pertes les plus importantes se produisent en Antarctique et au Groenland, mais de nombreux endroits très peuplés de basse latitude subissent des pertes d’eau importantes dans des zones qui fournissent traditionnellement l’approvisionnement en eau, a déclaré l’OMM.

L’agence a déclaré qu’il y avait des ramifications majeures pour la sécurité de l’eau, car seulement 0,5% de l’eau sur Terre est de l’eau douce utilisable et disponible.

« L’augmentation des températures entraîne des changements de précipitations mondiaux et régionaux, entraînant des changements dans les régimes de précipitations et les saisons agricoles, avec un impact majeur sur la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être humains », a déclaré Taalas.

Nous ne pouvons pas attendre

Pendant ce temps, les risques liés à l’eau ont augmenté en fréquence au cours des 20 dernières années.

Depuis 2000, les catastrophes liées aux inondations ont augmenté de 134 % par rapport aux deux décennies précédentes.

« Nous avons sept pour cent d’humidité en plus dans l’atmosphère à cause du réchauffement actuel et cela contribue également aux inondations », a déclaré Taalas lors d’une conférence de presse.

La plupart des décès et des pertes économiques liés aux inondations ont été enregistrés en Asie, où les systèmes d’alerte aux inondations des rivières doivent être renforcés, a déclaré l’OMM.

Dans le même temps, il y a eu une augmentation d’environ 30 pour cent du nombre et de la durée des épisodes de sécheresse depuis 2000, l’Afrique étant le continent le plus touché.

Taalas a exhorté les pays à la COP26 à relever leur niveau.

Il a déclaré que la plupart des dirigeants mondiaux parlaient du changement climatique comme d’un risque majeur pour le bien-être de l’humanité, mais que leurs actions ne correspondaient pas à leurs paroles.

« Nous ne pouvons pas attendre des décennies pour commencer à agir », a-t-il déclaré.

« C’est aussi un message pour des pays comme la Chine qui a dit qu’ils aimeraient devenir neutres en carbone d’ici 2060 mais ils n’ont pas de plan concret pour la décennie à venir. »

Il a déclaré que la priorité absolue à la COP26 était d’augmenter les niveaux d’ambition en matière d’atténuation du changement climatique, mais que davantage de travail était également nécessaire sur les adaptations climatiques, car la tendance négative des conditions météorologiques se poursuivra au cours des prochaines décennies – et des siècles à venir en ce qui concerne la fonte des glaciers et élévation du niveau des mers.

.

