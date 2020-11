Plus de camées découverts dans Star Wars: The Mandalorian: Who is the X-Wing Pilot?

La première vraie série Le mandalorien du Guerres des étoiles-Universum s’est avéré être la nouvelle série à succès peu de temps après le début Disney +. Basée sur la série de films cultes basée sur George Lucas, la série suit également la tradition, de nombreuses personnes et fans bien connus sous la forme d’un Camée pour permettre la participation.

Déjà dans la première saison de « The Mandalorian », des visages familiers ont joué avec, comme les acteurs de Luke Skywalker Mark Hamill personnellement ainsi que Ming-Na Wen, Bill Burr, Jason Sudeikis, Adam Pally, Amy Sedaris, John Leguizamo et, last but not least, les créateurs de séries mandaloriennes Jon Favreau même dans le rôle de Paz Vizsla.

Dave Filoni camée dans la saison 2

Cela s’applique également à eux 2ème saison de la série, qui est disponible sur Disney + depuis quelques jours. Les fans attentifs ont déjà découvert quelques visages plus familiers dans les deux premiers épisodes présentés: Dave Filoni, Producteur de la série et cerveau de l’autre série « Star Wars » Clone Wars et Rebelles, joue à peu près le rôle d’un Pilotes X-wing Avec.

Dave Filoni dans « The Mandalorian » © Lucasfilm / Disney

A ses côtés, certains réalisateurs bien connus de la série ont également travaillé comme Deborah Chow (Créateur de Série Obi-Wan) et Rick Famuyiwaqui ont également pris place derrière le cockpit d’un X-Wing.

Les pilotes de X-Wing incluent également l’acteur coréen-canadien Paul Sun-Hyung Lee, qui est surtout connu aux États-Unis pour la sitcom «Kim’s Convenience». Son camée a été confirmé par son collègue acteur Simu Liu, qui fera bientôt ses débuts en tant que nouveau héros de Marvel Shang-Chi dans le prochain film MCU.

Quel acteur, cinéaste ou juste une célébrité bien connu a fait une apparition dans la série à succès The Mandalorian est bien sûr toujours top secret. Donc, cela s’applique également dans les prochains épisodes – tous les vendredis sur Disney + – gardez les yeux ouverts et cherchez d’autres visages familiers.

