Plus de bureaux à domicile en permanence: la crise Corona fait progresser la numérisation

Une entreprise allemande sur deux est pratiquement mieux positionnée en raison de la pandémie: les salariés peuvent désormais travailler ensemble, par exemple, via des vidéoconférences sans contact. Dans de nombreux cas, ces outils devraient également faire partie du travail quotidien après la crise.

Des conférences en ligne aux bureaux à domicile: selon une enquête, la pandémie corona est le moteur de la numérisation de l’économie allemande. 55% des entreprises ont conduit le changement numérique au cours de la crise, selon une enquête de l’Institut Ifo réalisée pour le compte du prestataire de services Randstad auprès de 800 responsables RH. Par exemple, 31% ont introduit de nouveaux programmes informatiques pour travailler ensemble dans l’entreprise. Un autre 36 pour cent a intensifié l’utilisation des instruments numériques existants.

Même après la pandémie, les entreprises souhaitent utiliser davantage d’outils numériques. 64% prévoient de tenir des conférences en ligne plus fréquemment. 59 pour cent ont l’intention d’arrêter d’organiser des conférences en personne, 61 pour cent limiteront définitivement les voyages d’affaires. “L’utilisation accrue des outils numériques est visible dans tous les secteurs et toutes les tailles d’entreprises, mais est plus prononcée dans les grandes entreprises”, a-t-il déclaré.

Corona fait également une percée pour le bureau à domicile. 73% des entreprises qui comptent de plus en plus sur le travail à domicile pendant la pandémie prévoient d’en offrir davantage à l’avenir.

La moitié des entreprises qui n’ont pas encore ouvert leur bureau à domicile souhaitent en octroyer davantage à l’avenir. Même pour les entreprises qui craignent que les employés du bureau à domicile ne soient moins productifs, 61% prévoient d’offrir plus d’opportunités de travail à domicile