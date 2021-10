Plus de 99,9% des articles scientifiques publiés conviennent que les humains jouent un rôle majeur dans le changement climatique

21 octobre 2021 14:42:11 IST

Washington: Plus de 99,9% des articles scientifiques évalués par des pairs conviennent que le changement climatique est principalement causé par les activités humaines, selon un examen de plus de 88 000 études.

La recherche, publiée mardi dans la revue Lettres de recherche environnementale, met à jour un article similaire de 2013 montrant que 97 pour cent des études publiées entre 1991 et 2012 soutenaient l’idée que les activités humaines modifient le climat de la Terre.

L’enquête actuelle examine la littérature publiée de 2012 à novembre 2020 pour déterminer si le consensus a changé.

« Nous sommes pratiquement certains que le consensus est bien supérieur à 99% maintenant et que le dossier est pratiquement clos pour toute conversation publique significative sur la réalité du changement climatique d’origine humaine », a déclaré Mark Lynas, chercheur invité à l’Université Cornell, aux États-Unis, et le premier auteur de l’article.

« Il est essentiel de reconnaître le rôle principal des émissions de gaz à effet de serre afin que nous puissions rapidement mobiliser de nouvelles solutions, car nous assistons déjà en temps réel aux impacts dévastateurs des catastrophes liées au climat sur les entreprises, les personnes et l’économie », a déclaré Benjamin Houlton de Cornell. , co-auteur de l’étude.

Les chercheurs ont noté qu’en dépit de tels résultats, les sondages d’opinion ainsi que les opinions des politiciens et des représentants du public indiquent de fausses croyances et affirment qu’un débat important existe toujours parmi les scientifiques sur la véritable cause du changement climatique.

Initialement, l’étude a examiné un échantillon aléatoire de 3 000 études à partir de l’ensemble de données de 88 125 articles sur le climat en anglais publiés entre 2012 et 2020.

Ils ont découvert que seulement quatre des 3 000 articles étaient sceptiques quant au changement climatique d’origine humaine.

« Nous savions que (les articles sceptiques sur le climat) étaient extrêmement faibles en termes d’occurrence, mais nous pensions qu’il devait encore y en avoir plus dans les 88 000 », a déclaré Lynas.

Le co-auteur de l’étude, Simon Perry, bénévole à l’Alliance for Science basée à Cornell, a créé un algorithme qui recherchait des mots-clés dans des articles dont l’équipe savait qu’ils étaient sceptiques, tels que « solaire », « rayons cosmiques » et « cycles naturels ».

L’algorithme a été appliqué à tous les 88 000 articles et plus, et le programme les a ordonnés afin que les plus sceptiques soient plus élevés dans l’ordre.

Ils ont trouvé bon nombre de ces articles dissidents près du sommet, comme prévu, avec des rendements décroissants plus bas dans la liste. Dans l’ensemble, la recherche a donné 28 articles qui étaient implicitement ou explicitement sceptiques, tous publiés dans des revues mineures.

Si les 97% des résultats de l’étude de 2013 laissaient encore un doute sur le consensus scientifique sur l’influence humaine sur le climat, les résultats actuels vont encore plus loin pour dissiper toute incertitude, a déclaré Lynas. « Cela devrait être le dernier mot », a-t-il ajouté.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂