Plus de 90% de la chaleur causée par l’homme est absorbée par l’océan, les températures ont atteint un niveau record en 2020

15 janv.2021 19:53:22 IST

Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du National Center for Atmospheric Research (NCAR), a révélé que les températures dans les 2000 mètres supérieurs de l’océan ont atteint un niveau record en 2020. L’étude a en outre montré qu’un peu plus de 90% de la chaleur supplémentaire en raison du changement climatique causé par l’homme, est absorbé par l’océan. Selon les auteurs de l’étude, la chaleur des océans est un indicateur précieux du changement climatique car elle ne fluctue pas autant que les températures à la surface de la Terre, qui peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et des variations climatiques naturelles.

Les auteurs de l’étude estiment que l’augmentation de la température des océans peut également avoir un certain nombre d’impacts sociétaux. Ils ajoutent que le réchauffement vertical irrégulier de l’océan le fait également devenir plus stratifié, ce qui à son tour inhibe le mélange océanique et la distribution de l’oxygène dissous et des nutriments, ce qui a un impact sur les écosystèmes marins et les pêcheries.

En parlant de cela, le co-auteur de l’étude Kevin Trenberth a révélé que la chaleur des océans a exacerbé de nombreux événements importants liés au climat dans l’histoire récente et a également contribué au nombre record de catastrophes d’un milliard de dollars aux États-Unis en 2020.

Pour l’étude, l’équipe, dirigée par Lijing Cheng, de l’Académie chinoise des sciences, a utilisé deux ensembles de données de chaleur océaniques différents. L’un provenait de l’Institut de physique atmosphérique et l’autre des Centres nationaux d’information sur l’environnement, qui fait partie de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

le auteurs de l’étude a constaté que les deux ensembles de données donnaient des valeurs légèrement différentes pour la chaleur océanique intégrée à l’échelle mondiale en 2020 et ont même constaté que 2020 était l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Le co-auteur John Fasullo a ajouté que l’étude leur a montré définitivement que l’océan se réchauffe et ce depuis des décennies.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Progrès de la science atmosphérique.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂