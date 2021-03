Plus de 80% des restaurants sur les cauchemars de cuisine de Gordon Ramsay ont fermé

Sur les 105 restaurants visités par le célèbre chef Ramsay au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Espagne (Costa del Nightmares), un maximum de 19 sont encore ouverts – et beaucoup d’entre eux ont maintenant de nouveaux propriétaires et un nouveau nom.

Quand je dis «un maximum» de 19, je veux dire que quelques-uns ont été difficiles à vérifier, étant donné la pandémie actuelle et le manque de présence en ligne dans certains cas. En tant que tel, nous avons donné le bénéfice du doute aux restaurants qui ont montré un signe de vie il n’y a pas si longtemps et qui n’ont pas fermé explicitement.

« Et je pense, sur le dos de ce niveau de soutien de la BBC, et non [putting me] dans une camisole de force, j’avais besoin d’espace pour respirer. Et donc il y a quelque chose d’assez dynamique à être donné un spectacle à 21 heures. «