Plus de 50 stars du MCU reviennent pour Marvel’s What If…? Série animée Disney+

de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? sortira sur Disney + plus tard ce mois-ci, emmenant le public dans une aventure animée à travers le multivers, et il a maintenant été confirmé que plusieurs grands noms de la franchise se joindront à la balade. L’entreprise animée a réussi à rassembler toute la distribution, avec plus de cinquante noms familiers revenant pour reprendre leur rôle respectif. Bon, respire profondément…

Les acteurs de retour pour Et si… de Marvel ? sont Andy Serkis (Ulysses Klaue), Angela Bassett (Ramonda), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong), Benicio Del Toro (The Collector), Bradley Whitford (Agent John Flynn), Carrie Coon (Proxima Midnight), Chadwick Boseman (T’Challa), Chris Hemsworth (Thor), Chris Sullivan (Taserface), Clancy Brown (Surtur), Clark Gregg (Agent Coulson), Cobie Smulders (Maria Hill), Danai Gurira (Okoye), David Dastmalchian (Kurt ), Djimon Hounsou (Korath), Dominic Cooper (Howard Stark), Don Cheadle (War Machine), Emily VanCamp (Sharon Carter), Evangeline Lilly (La Guêpe), Frank Grillo (Crossbones), Georges St-Pierre (Batroc), Hayley Atwell (Peggy Carter), Jaimie Alexander (Sif), Jeff Goldblum (Le Grand Maître), Jeremy Renner (Hawkeye), John Kani (King T’Chaka), Jon Favreau (Happy Hogan), Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nebula), Kat Dennings (Darcy), Kurt Russell (Ego), Leslie Bibb (Christine Everhart), Mark Ruffalo (The Hulk), Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Michael Douglas (Han k Pym), Michael Rooker (Yondu), Natalie Portman (Jane Foster), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Ophelia Lovibond (Carina), Paul Bettany (The Vision), Paul Rudd (Ant-Man), Rachel House (Topaz ), Rachel McAdams (Christine Palmer), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Sean Gunn (Kraglin), Sebastian Stan (Bucky), Seth Green (Howard the Duck), Stanley Tucci (Abraham Erskine), Taika Waititi (Korg) , Tilda Swinton (L’Ancien), Toby Jones (Arnim Zola), Tom Hiddleston (Loki) et Tom Vaughan-Lawlor (Ebony Maw).

Malheureusement, il n’y a pas de Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. ou Tom Holland malgré le fait que nous savons que Captain America, Black Widow, Iron Man et Spider-Man apparaîtront tous dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?, mais bon, vous ne pouvez pas tout avoir.

Les événements animés de Et qu’est-ce qui se passerait si…? sera vu à travers les yeux du personnage principal Uatu, connu sous le nom de The Watcher, qui sera exprimé par Le Batman la star Jeffrey Wright. Une poignée d’histoires qui composeront la série d’anthologies ont depuis été révélées, l’une étant centrée sur Peggy Carter, qui, dans cet univers alternatif, est dotée des mêmes pouvoirs que Steve Rogers, devenant Captain Britain; « Et si Peggy Carter obtenait les pouvoirs du Super Soldier Serum et que Steve Rogers restait lui-même maigre, mais recevait une armure de type Iron Man conçue par le père de Tony Stark, Howard Stark? »

D’autres scénarios qui devraient être explorés sont l’arc populaire Marvel Zombies, qui voit certains des Avengers se battre avec des super-héros et des méchants zombifiés, y compris Captain America; Thor ne se trouvant jamais digne et devenant à la place un fêtard; Tony Stark se lance dans une Thor : Aventure à la Ragnarok, T’Challa devenant Star-Lord plutôt que Le noir Panther et enfin Black Widow se frayant un chemin à travers un monde post-apocalyptique en tant que l’un des seuls survivants d’un événement cataclysmique dû au méchant classique du MCU, Ultron.

Les premières réactions à la série ont également été révélées depuis, louant de nombreux aspects de la première incursion appropriée de la franchise dans le multivers, un élément qui ne manquera pas de dominer le MCU pendant de nombreuses années. Et qu’est-ce qui se passerait si…? est prévue pour la première fois sur Disney + le 11 août 2021 et comprendra 10 épisodes, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Une deuxième saison de 10 épisodes est déjà en développement.

Sujets : Et si ?, Disney Plus