Plus de 50 nouveaux produits chimiques environnementaux détectés chez l’homme

Les chercheurs ont détecté plus de 50 nouveaux produits chimiques environnementaux qui se cachent dans le corps des gens, dont la grande majorité sont des composés peu connus ou inconnus.

Ces produits chimiques – qui n’avaient jamais été observés chez l’homme auparavant – ont été découverts dans une étude sur des femmes enceintes et leurs nouveau-nés.

Les résultats sont préoccupants étant donné que l’on en sait très peu sur ces produits chimiques et leurs effets potentiels sur la santé, selon les chercheurs de la nouvelle étude. De plus, les femmes enceintes et leurs nouveau-nés constituent une population particulièrement vulnérable.

En rapport: Que sont les PFAS?

« Nous sommes très préoccupés par ces expositions qui surviennent pendant la grossesse car c’est une période de développement si vulnérable », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Tracey Woodruff, directrice du Programme sur la santé reproductive et l’environnement (PRHE) et de l’Environmental Research and Translation for Health. (EaRTH) Center, tous deux à l’Université de Californie à San Francisco. « Cela peut influencer la santé de la mère plus tard. Et c’est une période de développement vulnérable pour le fœtus, donc cela peut avoir des conséquences sur l’enfance et la vie. »

Parmi ces produits chimiques nouvellement détectés, deux étaient des substances perfluoroalkyle et polyfluoroalkyle, ou PFAS. Ces produits chimiques, utilisés dans les produits de consommation tels que les ustensiles de cuisine antiadhésifs et les boîtes à pizza, restent longtemps dans le corps humain et peuvent s’accumuler, selon le Agence de production environnementale (EPA). Dix des substances nouvellement détectées étaient des plastifiants ou des produits chimiques utilisés dans la production de plastiques. Par exemple, l’un des plastifiants détectés, un groupe de produits chimiques appelés phtalates, se trouve souvent dans les emballages de restauration rapide et a été associé à effets néfastes sur la santé . Deux des produits chimiques nouvellement détectés sont utilisés dans les cosmétiques; un dans les pesticides.

Mais la plupart – 37 – de ces produits chimiques nouvellement détectés sont ceux sur lesquels les chercheurs n’ont que peu ou pas d’informations, ont écrit les auteurs dans l’étude, publiée mardi 16 mars dans la revue. Science et technologie de l’environnement .

Des produits chimiques mystérieux

En dépit grossesse étant une période de développement vulnérable, il y a eu un manque de données sur les produits chimiques auxquels les mères et les fœtus sont potentiellement exposés, en partie en raison d’un manque de méthodes pour détecter ces produits chimiques, a déclaré Woodruff à 45Secondes.fr. Les méthodes actuelles de surveillance de l’exposition humaine aux produits chimiques impliquent généralement le dépistage de seulement quelques centaines de quelque 8 000 produits chimiques produits ou importés aux États-Unis chaque année, ont écrit les auteurs dans l’étude.

Pour cette étude, les chercheurs ont recruté 30 femmes enceintes à la recherche de soins prénatals et d’accouchement au Zuckerberg San Francisco General Hospital et au UCSF Mission Bay Medical Center. Des échantillons de sang ont été prélevés sur la mère pendant le travail et l’accouchement et sur le cordon ombilical du nouveau-né (sang de cordon) juste après la naissance.

Les chercheurs ont ensuite analysé les échantillons de sang à l’aide d’une technique relativement nouvelle appelée spectrométrie de masse à haute résolution qui consiste à déterminer les différentes masses de composés pour les identifier. De cette manière, ils ont pu prendre des instantanés de presque tous les produits chimiques présents dans les échantillons sanguins de mères et de leurs nouveau-nés, a déclaré le co-auteur de l’étude Dimitri Abrahamsson, postdoctoral à PRHE. « Cela nous a permis en fin de compte de trouver des preuves de certains produits chimiques qui ne semblent pas avoir été signalés auparavant chez des personnes », a-t-il ajouté. participé à l’étude.

Les chercheurs ont identifié 109 produits chimiques présents dans les échantillons de sang maternel et ombilical, dont 55 qui n’avaient jamais été trouvés chez l’homme auparavant. D’autres détectés dans les échantillons, tels que les phtalates, ont déjà été trouvés chez l’homme auparavant et ont été liés à des effets néfastes sur la santé, tels que problèmes de reproduction . Les chercheurs ont également détecté les deux PFAS les plus étudiés, appelés PFOA et PFOS, dans les échantillons maternels et néonatals. Il a été démontré que le PFAS et l’APFO causent des problèmes de développement, hépatiques, rénaux et immunologiques chez les animaux de laboratoire et ont également été liés à de nombreux problèmes de santé dans les études épidémiologiques humaines, selon l’EPA.

Les chercheurs ont trouvé des traces de ces produits chimiques chez les mères et les bébés, a déclaré Woodruff. « C’est donc une caractéristique très importante de cela, car cela montre que ces expositions se produisent également dans l’utérus », a déclaré Woodruff.

Le cordon ombilical, qui relie le placenta au fœtus, est le conduit par lequel l’oxygène et d’autres nutriments passent entre la mère et le fœtus. Si un produit chimique est présent dans le sang du cordon ombilical, le fœtus y a été exposé, a déclaré Woodruff. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si ces produits chimiques particuliers sont également présents dans les tissus fœtaux et à quels niveaux; Cependant, des études antérieures ont montré que les produits chimiques détectés dans le sang du cordon ombilical apparaissent également dans les tissus fœtaux, a déclaré Woodruff.

Comme on en sait si peu sur ces produits chimiques nouvellement détectés, y compris sur les endroits où les mères y ont été exposées, on ne sait pas quels pourraient être leurs effets potentiels sur la santé », ont déclaré les chercheurs à 45Secondes.fr. Cela ne devrait pas signaler un sentiment d’incertitude mais une «alarme», a déclaré Abrahamsson. « Nous sommes exposés à des produits chimiques sur lesquels nous avons très peu d’informations. Et ces produits chimiques pourraient potentiellement avoir des effets nocifs sur la santé que nous ne connaissons pas et ne pouvons pas prévoir », a-t-il déclaré.

Les chercheurs peuvent déterminer si ces produits chimiques sont présents dans le sang maternel et ombilical, mais ils ne peuvent pas dire à quels niveaux, a déclaré Woodruff. Pour cette raison, les chercheurs ne peuvent pas dire si les produits chimiques détectés sont dangereux aux niveaux auxquels ils sont présents chez les mères et les bébés.

Mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter des effets néfastes sur la santé des expositions chimiques, a ajouté Woodruff. « Nous savons déjà d’après d’autres études que les femmes enceintes sont exposées à des produits chimiques, dont beaucoup à des niveaux qui ont été associés à des effets néfastes sur la santé », comme l’exposition aux phtalates associée à des problèmes de développement reproductif masculin , elle a dit. « Ces [newly detected] les produits chimiques s’ajoutent aux produits chimiques dont nous savons qu’ils sont liés à des effets néfastes sur la santé. «

À l’avenir, a déclaré Woodruff, les chercheurs prévoient d’étudier les toxicités de ces produits chimiques nouvellement détectés dans le corps humain et d’apprendre comment les produits chimiques affectent divers tissus dans le but à long terme d’utiliser les informations pour prévenir les effets néfastes sur la santé et les maladies. Les chercheurs doivent également confirmer l’identité des nouveaux produits chimiques en les comparant, à nouveau en utilisant la spectrométrie de masse, à des «normes analytiques» ou à des échantillons purs de chaque produit chimique, ont déclaré les chercheurs.

Pour les consommateurs, les chercheurs ont mis en place quelques conseils sur la façon d’éviter l’exposition à des substances qui peuvent être nocives pour la santé reproductive, y compris le nettoyage avec des produits non toxiques, l’utilisation de moins de plastiques et éviter les conserves.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.