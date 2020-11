« Plus de 50% des voyages d’affaires et plus de 30% du travail de bureau disparaîtront » après le COVID-19, déclare Bill Gates

Le COVID-19 a provoqué la plus grande expérience de télétravail de l’histoire et les effets collatéraux de cette pandémie aura un impact à long terme dans le monde professionnel.

C’est au moins ce que Bill Gates a révélé, qui a récemment affirmé que « ma prédiction est que plus de 50% des déplacements professionnels et plus de 30% du travail de bureau disparaîtront« .

Réduction brutale des voyages d’affaires

Pour le co-fondateur de Microsoft, « le seuil sera désormais très élevé » pour les déplacements professionnels, ce qui signifie que seuls certains scénarios les rendront vraiment indispensables maintenant que travailler à distance est devenu beaucoup plus normal.

La visioconférence et les événements virtuels semblent avoir rempli une grande partie de la fonction d’événements et de réunions physiquesBien que des réunions en personne soient nécessaires et puissent être beaucoup plus productives dans certains cas, l’effet de la pandémie sur la transformation de notre façon de travailler semble clair pour Gates.

A ces commentaires faits lors de sa participation (virtuelle, bien sûr) à la conférence du New York Times Dealbook, il y a d’autres commentaires récents tels que ceux qu’il a fait dans le podcast de son blog, « Gates Notes ». Dans l’un des derniers épisodes, il a expliqué comment le ne pas avoir à se déplacer pour le travail en raison de la pandémie Cela m’a fait avoir un horaire «plus simple» et plus détendu.

Pour Gates, le monde professionnel changera considérablement dans la «nouvelle normalité» et dans cet avenir post-pandémique que nous espérons pouvoir atteindre bientôt. « Nous irons quelque chose au bureau et voyagerons pour le travail, mais nous le ferons beaucoup moins souvent que maintenant« .

Cette prédiction ne laisse pas de bons sentiments pour le monde de l’hôtellerie et pour les compagnies aériennes: avant l’arrivée du COVID-10, la moitié des revenus des compagnies aériennes américaines provient des navetteurs voyageant pour le travail bien qu’ils n’effectuent que 30% des déplacements: ils dépensent plus que les touristes ou les autres voyageurs sur ce moyen de transport.

Ces déclarations de Gates contrastent avec celles de Judson Althoff, l’un des directeurs actuels de Microsoft, qui a indiqué que « les itinéraires de voyage que nous avions … continueront au niveau qu’ils avaient ». Les experts dans ce domaine ne semblent pas très d’accord avec cet espoir, et beaucoup se sont positionnés comme Gates.

Une enquête récente du cabinet de conseil Olyver Wyman a impliqué 2 500 professionnels qui voyageaient fréquemment. 43% d’entre eux ont déclaré qu’ils s’attendaient à voyager moins après le COVID-19En fait, cette enquête a dépassé cette attente par rapport à celle réalisée dans la première édition de l’étude: les professionnels avaient vérifié que la visioconférence pouvait être un substitut acceptable à ces rencontres.

