Plus de 50 actualités pour 2021. Découvrez-les toutes

ACTUALITÉS 2021 – C’est le moment de l’année … 2020 est, heureusement, à la traîne et nous regardons 2021 avec un espoir renouvelé. L’industrie automobile a également eu le «bicho» covid-19 l’un des principaux responsables de sa perturbation cette année. L’impact a été important à plusieurs niveaux, y compris les plans qui avaient été élaborés pour l’année qui vient de s’achever.

Parmi les nombreuses nouveautés que nous attendons cette année, nous avons constaté qu’en fait … elles ne sont pas arrivées. Certains ont même été révélés, mais en raison de la pandémie et de tout le chaos qu’elle a provoqué, la commercialisation de certains de ces modèles a été «poussée» vers 2021, dans l’espoir de retrouver des mers plus calmes.

Alors ne soyez pas surpris de voir des nouveautés sur cette liste, qui, après tout, ne sont pas si grandes, mais 2021 aura tout de même une énorme liste de nouveautés, quelques nouveautés dans les gammes de ses constructeurs.

Nous partageons cette spéciale ACTUALITÉS 2021 en deux parties, avec cette première vous montrant les principales actualités de la nouvelle année, et une seconde partie, plus centrée, comme ses protagonistes, sur la performance – à ne pas manquer …

SUV, CUV et encore plus de SUV et de CUV …

La décennie qui se termine maintenant pourrait être, dans l’univers automobile, la décennie du règne du SUV et du CUV (Sport Utility Vehicle et Crossover Utility Vehicle, respectivement). Deux acronymes qui promettent de continuer à régner en maître au cours de la nouvelle décennie, compte tenu de la quantité de nouvelles prévue.

Nous avons commencé avec celui qui était l’un des principaux responsables du phénomène SUV / Crossover en Europe, ayant mené les ventes pendant des années sur le «vieux continent», le Nissan Qashqai. La troisième génération aurait déjà dû être révélée cette année, mais la pandémie l’a poussée jusqu’en 2021. Pourtant, Nissan a déjà levé le voile sur l’un de ses modèles les plus importants de ce siècle:

Chez les constructeurs japonais, Toyota se prépare à élargir substantiellement sa famille de SUV en 2021 avec l’arrivée de trois propositions distinctes, toutes hybrides: le Croix Yaris, Croix de la corolle et Highlander.

Les deux premiers ne sauraient être plus explicites dans leur positionnement, tandis que le troisième – inédit en Europe, mais connu d’autres marchés – devient le plus grand des SUV hybrides de la marque, se positionnant au-dessus du RAV4.

Vous pouvez voir à quel point nous sommes loin du point de saturation de cette typologie par le nombre de nouvelles propositions que nous verrons arriver en 2021.

Depuis Alfa Romeo Tonale – qui remplacera Giulietta, qui a cessé sa production à la fin de cette année – qui repose sur la même base que la Jeep Compass; à Renault Arkana, le premier «SUV-coupé» de la marque; en passant par Hyundai Bayon, un SUV compact qui sera sous Kauai; jusqu’au lancement quasi certain du Volkswagen Nivus en Europe, développé au Brésil.

En progressant dans le positionnement, l’inédit sera également lancé Maserati Grecale (avec la même base que l’Alfa Romeo Stelvio), BMW X8, un X7 avec des caractéristiques plus dynamiques, et même Ferrari n’a pas réussi à échapper à la fièvre des SUV, avec le soi-disant Pure-sang être encore connu en 2021. Et on ne s’arrête pas là, quand on combine le type SUV exclusivement avec des électrons, mais on y sera…

Pour le reste, nous rencontrerons de nouvelles générations de modèles, ou des variantes d’autres déjà connues. O Audi Q5 Sportback il diffère du Q5 que nous connaissions déjà par sa ligne de toit descendante; la deuxième génération de Opel Mokka commence une nouvelle ère visuelle dans la marque allemande; tout comme le nouveau Hyundai Tucson promet de faire tourner les têtes pour son style audacieux; O Jeep Grand Cherokee est (enfin) remplacé, en utilisant les fondations créées par Alfa Romeo Stelvio; C’est le Mitsubishi Outlander, leader des ventes depuis des années parmi les hybrides brancher en Europe, vous rencontrerez également une nouvelle génération.

La nouvelle «normale»

Le phénomène SUV / CUV semble évoluer, du moins compte tenu non seulement de certains concept dévoilé en 2020 (anticipant les modèles de production), ainsi que certains modèles à arriver en 2021, dont certains ont déjà été dévoilés … et même pilotés. Il s’agit d’une nouvelle «race» de véhicules qui adoucissent leurs caractéristiques de SUV, mais qui se distinguent clairement des typologies dites conventionnelles, comme les deux et trois volumes qui nous ont accompagnés pendant des décennies et des décennies.

L’une des premières de cette nouvelle «course» à arriver est la Citroën C4 – un modèle que nous avons déjà eu l’occasion de conduire et qui arrive en janvier -, qui prend des formes qui ressemblent à certains «SUV-Coupé», mais qui est, effectivement, la troisième génération de la famille compacte de la marque française. Nous verrons le même type de véhicule dans la deuxième génération de DS 4 – fait intéressant, peut-être le premier à anticiper cette nouvelle tendance dans sa première génération.

Cette nouvelle tendance sera, très probablement, également reprise par la future Renault Mégane, anticipée par le concept Megane eVision, qui prévoit qu’un crossover électrique sera connu fin 2021 dans sa version de série.

En quittant le segment C, celui des compacts de la famille, on peut également voir le même type de transformation dans le segment D, celui des berlines / fourgonnettes familiales. Encore une fois avec Citroën qui va enfin révéler le successeur de C5 – un autre projet à avoir été «poussé» pour 2021 -, mais aussi avec Ford qui est sur le point de révéler successeur de Mondeo, qui abandonne sa forme berline et n’apparaîtra que comme un crossover – une sorte de fourgon à «pantalon retroussé» -, déjà pris dans les tests de rue:

Cette nouvelle tendance qui promet de s’étendre dans cette nouvelle décennie qui commence maintenant, pourrait même finir par devenir la nouvelle «normale» parmi les modèles les plus vendus sur le marché – du moins compte tenu des intentions futures de tant de marques de la suivre -, reléguant, ou du moins, semblant reléguer les typologies conventionnelles aux livres d’histoire de l’automobile. Est-ce vrai?

SUV / CUV + électricité = succès?

Mais l’actualité pour 2021 au format SUV / CUV n’est pas encore terminée. Quand on croise le SUV / CUV à succès avec la mobilité électrique, on peut être en présence de la recette idéale pour faire face non seulement à l’acceptation des tramways en général, mais aussi pour faire face aux prix plus élevés qui accompagnent les véhicules purement électriques.

Et en 2021, un flot de propositions électriques avec des contours SUV et CUV. Et puis nous avons une poignée de concurrents potentiels qui devraient occuper des positions très similaires sur le marché: Nissan Ariya, Ford Mustang Mach-E, Tesla modèle Y, Skoda Enyaq et, non des moindres, le Volkswagen ID.4.

On ne soulignera jamais à quel point il est important que ces modèles réussissent commercialement, pratiquement tous avec une portée mondiale, dont dépend également le retour des énormes investissements consentis pour la mobilité électrique.

Nous pouvons ajouter à ces Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback, révélés, pour l’instant, sous forme de prototypes; O Mercedes-Benz EQA déjà anticipé et, peut-être encore en 2021, l’EQB; O Polestar 3, a déjà confirmé que ce sera un SUV; une nouvelle Volvo électrique, dérivée du Recharge XC40, à présenter en mars prochain; O Volkswagen ID.5, version plus «dynamique» de l’ID.4; O IONIQ 5, la version de production de la Hyundai 45; un nouveau crossover électrique de Kia; et, enfin, le nouveau, et visuellement controversé, BMW iX.

Il y a plus de tramways à venir …

Les véhicules électriques ne vivront pas seulement dans les VUS et les VUS. De nombreuses innovations électriques sont également attendues pour 2021 dans des formats plus «conventionnels», ou du moins plus proches du sol.

L’année prochaine, nous connaîtrons certainement ceux déjà attendus CUPRA el-Born et Audi e-tron GT, dérivations de l’ID.3 et Taycan déjà connus. BMW dévoilera la version finale de production du i4 – effectivement, la version électrique de la nouvelle Série 4 Gran Coupé également – et une variante électrique de la Série 3; tandis que Mercedes lèvera enfin le tissu sur le EQS, qui promet d’être pour les véhicules électriques ce que la Classe S est pour le reste de l’industrie automobile.

L’un des tramways les plus attendus de 2021, contrairement à ceux que nous avons annoncés, est peut-être le Printemps Dacia, qui promet d’être la voiture électrique la moins chère du marché – «voler» le titre en Renault Twingo électrique (dont la commercialisation débute également en 2021). Nous ne savons toujours pas combien cela coûte, mais il devrait être confortablement inférieur à 20 mille euros. Découvrez tout sur ce modèle fascinant:

Nouveau parmi les voitures électriques, mais utilisant une pile à hydrogène, nous avons la deuxième génération de Toyota Mirai qui, pour la première fois, promet d’être commercialisé au France.

Y a-t-il encore de la place pour les voitures classiques?

Sans aucun doute, oui. Mais la vérité est que les nouvelles typologies continuent de gagner en importance et que la transformation électrisante que traverse l’industrie automobile peut signifier que bon nombre de ces prochaines innovations pour 2021 pourraient également être les dernières générations d’une certaine gamme de modèles.

Dans le segment des familles compactes, nous lancerons trois modèles importants en 2021: la troisième génération du Peugeot 308, la première Opel Astra Ère PSA (dérivée de la même base que 308) et la 11e génération du Honda Civic, ce dernier se révèle déjà dans sa saveur nord-américaine, toujours sous forme de prototype.

Un segment ci-dessous, il y aura un nouveau Skoda Fabia, en passant sur la même plateforme que les «cousines» SEAT Ibiza et Volkswagen Polo, et en gardant la fourgonnette dans la gamme – elle sera la seule du segment à avoir cette carrosserie.

La grande nouveauté dans le segment premium D sera une nouvelle génération de Mercedes-Benz Classe C qui aura deux corps au départ – berline et fourgonnette. Il promet de faire un saut technologique, augmentant également le pari sur les moteurs hybrides. La berline allemande, en plus des rivaux habituels, aura un rival alternatif sous la forme du DS 9, le top model de la marque française.

Toujours dans le même segment, mais avec un style un peu plus (et controversé), BMW lancera le Série 4 Gran Coupé, la version cinq portes de la Série 4 Coupé.

En parlant de cela, vous serez également accompagné d’un Cabriolet Série 4 – d’après ce que nous avons pu en savoir, le seul cabriolet quatre places à être lancé en 2021. Sans sortir de la marque bavaroise, et sans quitter les corps les plus émotifs, le tissu sera soulevé sur la deuxième génération de la Coupé Série 2 qui, contrairement au frère Série 2 Gran Coupé, restera fidèle à la propulsion arrière – le surnom du nouveau modèle est celui de «Drift Machine».

La nouvelle entre les deux archrivals n’est pas encore terminée. Après les premières rumeurs selon lesquelles il serait éliminé de la gamme, BMW lancera une deuxième génération de son monospace Série 2 Active Tourer, tandis que Mercedes-Benz créera un nouveau Classe T, lui-même un monospace dérivé de la nouvelle génération de la publicité Citan – qu’il partagera beaucoup avec le nouveau Renault Kangoo, déjà révélé.

Enfin, et non des moindres, verrons-nous le pick-up nous atteindre Jeep Gladiator, qu’avait-on promis pour 2020? Pour les fans d’aventures hors route, et peut-être l’une des options les plus intéressantes pour s’évader un an… compliqué.

Bientôt, la NEWS 2021 pour les modèles de performance.