Plus de 5 000 élèves mis en quarantaine ou isolés en raison de COVID-19 dans le district scolaire de Floride

Royal Catering Friteuse électrique - 13 l - 5 000 W - Robinet de vidange - Zone froide - Sur armoire RCPKF 13DSH

Une friteuse électrique professionnelle des plus fonctionnelles, avec armoire intégrée En optant pour la friteuse électrique professionnelle RCPKF 13DSH, vous ferez le choix d'un équipement hors pair, faisant corps avec une spacieuse armoire. En raison de sa contenance de 13 l et de sa puissance de 5 000 W, ce modèle est idéal pour l'utilisation professionnelle dans les restaurants, les snackbars et les food trucks. royal_catering, votre distributeur en ligne d’appareils de cuisson et de matériel de restauration, est synonyme de produits fonctionnels, faciles à utiliser et fort bien pensés – pour les friteuses comme pour le reste. Efficacité – appareil idéal pour la préparation d'un volume élevé d’aliments frits grâce à sa grande capacité de 13 l et à sa puissance de 5 000 W Polyvalence – température de 60 - 200 °C facile à régler au moyen d'un thermostat, qui convient à différents types de produits comme le poisson et les frites Commodité – zone froide qui empêche les résidus alimentaires de bruler et armoire qui offre un espace de rangement supplémentaire Durabilité – grâce à une construction robuste en inox Hygiène – robinet de vidange qui permet d'évacuer l'huile sans effort ni dégât